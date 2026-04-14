“Qué ordinariez”: Marta Larraechea arremete contra parlamentarios PS por críticas a almuerzo de Kast

Se calentó la sobremesa… y ahora también las redes. La exprimera dama Marta Larraechea salió a defender al Presidente José Antonio Kast y disparó sin filtro contra la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri. “Qué ordinariez más grande”, escribió en X, cuestionando que ambos parlamentarios criticaran el almuerzo que el Mandatario ofreció a sus excompañeros de universidad en Palacio de La Moneda.

Larraechea —esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle— redobló el tono y puso en duda el rol de los legisladores: “¿Cómo gente así está en el Congreso haciendo leyes importantes para el país?”, lanzó, elevando el cruce político en medio de una polémica que ya venía escalando.

Y es que Cicardini y Manouchehri no han soltado el tema. Ambos han sido de los más duros en apuntar contra Kast por el encuentro con excompañeros de la Pontificia Universidad Católica, cuestionando un eventual uso de recursos públicos. “La Moneda no es su fundo”, dijo el diputado. “El palacio no puede ser su quincho”, remató la senadora, en una ofensiva que terminó con una presentación ante la Contraloría General de la República.

Que ordinariez mas grande la pareja cicardini y marido, criticando una comida que el presidente da a sus amigos.

Como gente asi esta en el Congreso haciendo leyes importantes para el pais? — Marta Larraechea (@martalarra2011) April 14, 2026

Cabe mencionar que la Contraloría recogió el guante y ya ofició a Presidencia para que entregue un informe detallado sobre el almuerzo: financiamiento, uso de dependencias y participación de personal. Con eso, la polémica dejó de ser solo política y pasó a tener un carril institucional.

En paralelo, el respaldo de Larraechea no es casual. Tanto ella como Frei han tenido gestos de cercanía con Kast desde la campaña, al punto que el exmandatario terminó con su militancia suspendida en la DC tras reunirse con él cuando aún era candidato. Ahora, con el tema instalado, la defensa sube el volumen… y el conflicto suma otro capítulo.