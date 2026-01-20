Francisca Toledo: De Libertad y Desarrollo a Ministerio de Medioambiente

Este martes 20 de enero, el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer de manera oficial los nombres del gabinete que asumirá el próximo 11 de marzo. El nombre de la nueva ministra de Medio Ambiente, es Francisca Toledo Echegaray, ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica y actual investigadora del centro de estudios Libertad y Desarrollo.

Si bien en semanas previas habían circulado los nombres de los abogados Ricardo Irarrázabal y Javier Naranjo como posibles cartas para asumir el cargo, Toledo se posicionó finalmente como la principal opción del mandatario electo, confirmación que se concretó este martes junto con el anuncio del resto del gabinete.

Francisca Toledo cuenta con posgrados en libre competencia y derecho regulatorio, y durante las últimas semanas había cumplido un rol clave en el denominado equipo de “La Moneda chica”. De acuerdo con Ex-Ante, la ingeniera trabajó bajo el mandato de Alejandro Irarrázaval, uno de los hombres de mayor confianza de Kast, en labores de coordinación programática y en la revisión de los perfiles y aptitudes de los futuros ministros.

Su trayectoria en el sector público incluye pasos por los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Entre 2010 y 2014 se desempeñó como asesora en el Ministerio de Educación, mientras que entre 2018 y 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia. Posteriormente, entre 2020 y 2022, asumió como jefa de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social.

En el ámbito privado, entre 2014 y 2017 trabajó en la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, primero como ingeniera de estudios y luego como gerente de estrategia.

Además, Toledo ha tenido una presencia activa en el debate público como columnista en distintos medios de comunicación. Desde esos espacios ha manifestado críticas a iniciativas impulsadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, como el royalty minero y el proyecto “Más Mujeres en Directorios”, que propone una cuota sugerida máxima de 60% de representación por género en las altas instancias empresariales.

Con este nombramiento, Kast completa una de las definiciones más esperadas de su gabinete, dando inicio formal a la recta final de la conformación de su equipo ministerial.