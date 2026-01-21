Directora General del Teatro Municipal de Santiago recibe la Legión de Honor de Francia

Es uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo. La Legión de Honor, instituida en 1802 por Napoléon Bonaparte, es la máxima distinción que la República de Francia entrega a ciudadanos franceses y extranjeros que se ilustran en sus respectivos ámbitos y han aportado al diálogo entre Francia y el mundo. Este viernes, la directora del Teatro Municipal de Santiago, Carmen Gloria Larenas, recibió de manos del embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, esta insignia en la categoría de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor.

Si bien la Legión de Honor reconoce la vasta trayectoria de Carmen Gloria Larenas, el gobierno galo valoró especialmente la gestión que ha reposicionado al Teatro Municipal de Santiago en la esfera global. Entre los hitos recientes más determinantes para este reconocimiento, se encuentra el acuerdo histórico alcanzado bajo su dirección entre la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago y la Escuela de la Ópera de París. Este vínculo inédito ha permitido la implementación del prestigioso modelo francés de formación en nuestro país, consolidando a Santiago como un polo de referencia para la danza en Latinoamérica.

“Recibo con gran alegría, orgullo y humildad, la Legión de Honor, consciente del peso histórico que conlleva. Francia ha sido siempre una inspiración intelectual y estética para el mundo, y este reconocimiento reafirma mi convicción de que la cultura es el diálogo más honesto y perdurable entre las naciones. Trabajar en la gestión de las artes es, en esencia, contribuir a cuidar el alma de una sociedad. Este honor no es solo personal, sino que celebra la certeza de que cuando construimos puentes a través de la belleza y la excelencia, las fronteras se derriban, dando paso a un lenguaje común que nos une y eleva como sociedad”, señaló por su parte Carmen Gloria Larenas.

La entrega, cuya nominación fue aprobada por el propio Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se realizó en una ceremonia oficial, donde el embajador Cyrille Rogeau destacó la trayectoria y méritos de Carmen Gloria Larenas en el ámbito cultural: “Es un gran placer hacer entrega de este reconocimiento a Carmen Gloria Larenas, una bailarina de formación, periodista de profesión, gestora cultural por vocación y francófila de corazón, quien ha dedicado su vida a las artes escénicas desde múltiples dimensiones y cuyo recorrido personal y profesional le ha permitido forjar vínculos y llevar a cabo diversos proyectos con la comunidad artística y cultural francesa en Chile”, señaló el diplomático, quien añadió: “En este mundo cada vez más brutal, donde la fuerza prima sobre el derecho, la belleza salvará al mundo, como decía Dostoyevski”.

Al recibir este honor, Carmen Gloria Larenas se integra a un selecto grupo de personalidades reconocidas por su impacto en la cultura global. A nivel nacional, se une a figuras de la talla del Premio Cervantes Jorge Edwards y el dramaturgo Oscar Castro, además de algunos Jefes de Estado que han recibido esta distinción, como Ricardo Lagos. A nivel mundial, en tanto, comparte esta distinción con íconos culturales como Steven Spielberg, Robert Redford, Paul McCartney y Bob Dylan.