Inauguración exposición “Primer pulso” en Gallery +

Viernes 30 de enero, 2026.

19:00 hrs.

Monjitas 397, esquina José Miguel de la Barra (Metro Bellas Artes)

Entrada liberada

Instagram: @gallerypluscl

Gallery + aparece en el panorama artístico de la capital como un nuevo espacio que reúne a artistas contemporáneos nacionales de temprana carrera. Ubicada en el corazón del barrio Bellas Artes (esquina de calle Monjitas con José Miguel de la Barra, frente al Museo Nacional de Bellas Artes), esperamos ser un lugar de reunión, comercialización y difusión de nuevas propuestas artísticas y curatoriales en diferentes disciplinas.

Gallery + representa a siete artistas: Ignacio San Martín, Christine Hoffmann, María Ignacia Valdebenito, Eliecer Espinoza, Vicente Octavio, Luis Sergio y Pilar Fernández del Río, convocándoles en esta primera instancia en la inauguración de la exposición colectiva “Primer pulso” que significará al mismo tiempo la primera apertura del espacio.

La muestra presenta pintura, escultura, grabado y fotografía, en un cruce de lenguajes que propone una lectura del panorama del arte contemporáneo chileno y marca el inicio de este nuevo proyecto expositivo.