Autor de novela histórica sobre Teresa Wilms Montt: “Estamos en deuda con las mujeres”

El corazón de la noche, biografía novelada de Teresa Wilms Montt publicada por Editorial Forja (2025, 189 páginas), reconstruye la intensa y trágica vida de una de las voces más singulares de la literatura chilena de comienzos del siglo XX. A través de un relato que mezcla investigación histórica y recreación literaria, el libro muestra cómo la escritura de Wilms Montt nació del exilio, la pérdida y la resistencia frente a una sociedad que castigaba la autonomía femenina.

Nacida en Viña del Mar en 1893 y fallecida en 1921, Teresa comenzó a escribir prosa poética y poesía tras salir forzosamente de Chile. Su vida dio un giro abrupto cuando, a los 17 años, contrajo matrimonio con Gustavo Balmaceda. Según el relato, se trataba de un hombre alcohólico y violento. La familia de Teresa se oponía al enlace: era sobrino del expresidente José Manuel Balmaceda —marcado por su suicidio tras la guerra civil de 1891— y además solo “funcionario público”, algo considerado insuficiente para una joven de su posición social. Aunque finalmente aceptaron el matrimonio, le retiraron su protección.

El quiebre definitivo vino poco después. Tras enamorarse de un primo de su marido, a quien llama “Jean” en cartas y diarios, fue castigada con el encierro en un convento. No se trataba de una cárcel formal, pero sí de una reclusión sin plazo, que dependía de que la familia o la autoridad eclesiástica la consideraran “reformada”. La medida buscaba evitar el escándalo social y resguardar la moral femenina, en una época en que la conducta de las mujeres era vigilada y sancionada con dureza.

El libro subraya la diferencia de clase incluso en el castigo: mientras mujeres populares eran enviadas a “casas de recogidas”, de donde no podían salir, a Teresa se le impuso el convento, igualmente restrictivo aunque socialmente aceptado. Estas prácticas de control sobre la vida de las mujeres, recuerda el autor, persistieron en Chile hasta las reformas al Código Civil ya en el retorno a la democracia.

La fuga marca el inicio de su vida literaria. Con ayuda de Vicente Huidobro, logra escapar del convento y llega a Buenos Aires, donde el poeta difundía el creacionismo. Allí publica Inquietudes sentimentales, su primer libro de poemas, bien recibido por la crítica. Luego emprende sola un viaje a Estados Unidos y más tarde a Europa, algo excepcional para una mujer de su tiempo.

En España se integra a los círculos de la vanguardia y vive su etapa creativa más fértil. Sin embargo, el éxito literario convive con una herida constante: la imposibilidad de volver a Chile y la separación de sus hijas. Solo en París logra verlas brevemente, cuando ellas se encontraban al cuidado de un tío diplomático.

Su trayectoria transcurre en un mundo convulsionado y en transformación tras la Revolución Rusa de 1917, con un feminismo en expansión. El libro recuerda que Teresa asistió como oyente a las conferencias de la destacada oradora feminista Belén de Sárraga en Iquique, señal de su cercanía con las ideas emancipadoras de la época.

A su historia se suma otro episodio trágico: el joven argentino Horacio Ramón Mejía, conocido como Anuarí, se enamora de ella y termina suicidándose cuando Teresa decide no continuar la relación. Un amor imposible que profundiza el tono dramático de una vida ya marcada por pérdidas.

Más que una simple reconstrucción biográfica, El corazón de la noche propone leer a Teresa Wilms Montt como símbolo de una lucha aún vigente. “Comprendemos el presente mirando el pasado, pero aún falta”, plantea el autor, subrayando que la sociedad sigue en deuda con las mujeres que, como ella, buscaron elegir a quién amar y cómo vivir.

De esa rebeldía nacieron los textos que hoy la mantienen viva: poemas escritos contra el encierro, el exilio y el silencio impuesto. Una obra que, a más de un siglo, dialoga con debates actuales sobre libertad, género y autonomía personal.