“Guerra cultural” en el Biobío: los entretelones de la muestra clausurada en Concepción

Un nuevo episodio ha tenido la “guerra cultural” que actualmente se vive en la región del Biobio, entre las autoridades políticas de la gobernación regional y el principal municipio (Concepción) frente al mundo cultural.

Si antes ocurrió el descabezamiento del Parque Museo Pedro del Río Zañartu, el desfinanciamiento de la Corporación Artistas del Acero, la intervención del festival REC y el cancelamiento del proyecto regional del Museo de la Memoria, ahora le tocó a la Sala Federico Ramírez de la Municipalidad de Concepción, en lo que podría ser un anticipo de lo que ocurra en el país a partir de la asunción de José Antonio Kast el próximo 11 de marzo.

En el lugar fue inaugurada el pasado viernes 6 de febrero la muestra colectiva “Sismografía del Cuerpo: Medidor Telúrico de la Figura Humana”, en la sala Federico Ramírez del espacio municipal Punto de Cultura.

La exposición proponía “una revisión reflexiva de la producción local en torno a la figura humana y se explora su proyección a través de un segmento de 10 artistas locales, los que, por medio de diversos soportes bidimensionales, tanto pictóricos, gráficos, como objetuales, mantienen como eje temático central la presentación del cuerpo”, y solo iba a durar una semana.

La exposición reunía a diez artistas del Biobío de distintas generaciones vinculadas al Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, desde académicos hasta jóvenes recién egresados, con reflexiones muy diversas, cuenta Carolina Lara, ex miembro de la Dirección de Cultura municipal.

“No figuró en la selección oficial de la Convocatoria 2025 de la Sala Federico Ramírez, pero recibió una suerte de mención honrosa, por un jurado que incluía a representantes de la Dirección de Cultura y también de la alcaldía que ahora censura”, afirma.

Lo cierto es que el lunes pasado la muestra fue clausurada en medio de un escándalo. El administrador municipal Boris Negrete, que daba un punto de prensa, echó del lugar al artista Luis Almendra, que había concurrido al lugar luego de enterarse de la clausura, vestido como un personaje que suele representar (“Huachistákulo”), y luego pidió a la prensa no difundir este hecho, según señaló el pintor a El Mostrador.

Posteriormente, este jueves, la municipalidad les envió un correo electrónico a los artistas para que retiraran sus obras.

“Obviamente apoyamos a los artistas, estamos en contra de la censura“, declaró Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH).

“La censura no es el camino. Partiendo de esa premisa, el tema de las obras cuestionadas por los concejales y la administración municipal podría haberse solucionado con diálogo, con una reunión con los artistas, quizás con un letrero que dijera ‘contenido para adultos’ o ‘mayores de 18 años’, buscar diálogo y no caer en una pelea absurda delante de la prensa”, coincidió el ex presidente de la filial local Cristián Rojas.

“El arte es medio y fin, no puede reducirse su exposición al arbitrio de ideologías políticas o religiosas, además se ha invisibilizado a los otros artistas expositores, perjudicando su trabajo expositivo y pasando a llevar sus derechos como trabajadores culturales. El arte ante todo es un ejercicio de libertad de expresión”.

Este viernes la municipalidad emitió un comunicado donde indicó que la Dirección de Cultura del municipio administra distintos espacios destinados a la promoción de expresiones artísticas durante el año, entre ellos la Sala de Exposiciones del Punto de Cultura Federico Ramírez.

“Las exposiciones y muestras artísticas se organizan y desarrollan mediante convocatorias públicas con bases claras y jurado calificado, y además con un cronograma que se establece previamente”, indicó la declaración.

Y agregó que en el caso de la muestra clausurada “no correspondía a aquellas (obras) seleccionadas y ganadoras del proceso convocatoria pública realizado durante el 2025, sino que correspondió a una decisión directa y exclusiva de la Dirección de Cultura”.

Sin embargo, poco después, el post fue eliminado. Según una fuente municipal, esto se debió a la necesidad de agregar más contenido.

Medidas adicionales

Asimismo, una fuente de la municipalidad señaló que tras recibir antecedentes y revisar presencialmente el contenido íntegro de la muestra, la Administración Municipal informó al alcalde Héctor Muñoz y adoptó varias medidas.

Estas incluyen el cierre del Punto de Cultura Federico Ramírez; el retiro de toda publicidad y difusión física y digital asociada a la muestra; y la suspensión total del acceso a la sala de exposiciones, salvo autorización expresa del Administrador Municipal.

“La decisión se fundamenta en que parte del contenido expuesto resulta, a juicio de esta administración, inaceptable para un espacio cultural municipal abierto a todo público, incluyendo niños y niñas. Se constató la presencia de material de carácter sexual explícito en proximidad a objetos alusivos a la infancia, así como expresiones que podrían resultar ofensivas para distintos credos y sensibilidades de la comunidad”, indicó la fuente.

“Asimismo, se observaron elementos que eventualmente podrían transgredir el marco normativo que rige a los órganos públicos, particularmente en lo relativo a la prescindencia política que deben mantener los espacios municipales”.

Sumario

El alcalde ha instruido la apertura de un sumario administrativo “con el objeto de determinar eventuales responsabilidades internas respecto de la autorización, supervisión y contenido efectivamente exhibido”, añade el comunicado.

“La Municipalidad de Concepción reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y las distintas expresiones artísticas, siempre dentro de un marco de respeto, legalidad y responsabilidad pública, resguardando especialmente el interés superior de niños y niñas”.

Respuesta de artistas

Sin embargo, los artistas se defienden. Este mismo viernes, también emitieron una declaración pública.

Allí señalaron que “la clausura de la exposición fue conocida por nuestro equipo exclusivamente a través de medios de comunicación. En ningún momento previo se estableció contacto formal, instancia de diálogo ni notificación oficial por parte del Municipio de Concepción”.

Asimismo, el único antecedente comunicacional recibido fue un correo electrónico enviado durante la mañana del jueves 12 de febrero de 2026, mediante el cual se instruyó el retiro de las obras el mismo día a las 15:30 horas, sin mediar fundamento técnico, jurídico ni administrativo que justificara dicha decisión.

“La muestra no ha sido realizada con recursos públicos. La exposición fue realizada íntegramente con recursos propios de los artistas involucrados. No hemos recibido pago alguno, financiamiento ni aporte económico del municipio. El apoyo institucional se limitó exclusivamente a la facilitación del espacio y a labores de difusión”, indicó la declaración.

Grave censura

“Consideramos que la decisión adoptada constituye una medida arbitraria que afecta gravemente el ejercicio de la libertad de creación y expresión artística, derecho garantizado constitucionalmente. Asimismo, estimamos que la interpretación pública realizada por autoridades municipales respecto de nuestra propuesta ha sido descontextualizada y ha generado un daño reputacional hacia los artistas participantes”, señaló además la declaración.

En ese marco, los artistas se encuentran evaluando la interposición de las acciones legales pertinentes, incluyendo un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones competente, con el objeto de resguardar nuestros derechos fundamentales y establecer las responsabilidades que correspondan.

“Desde el inicio de este proceso hemos manifestado plena disposición al diálogo y a la construcción de espacios de entendimiento. Sin embargo, hasta la fecha no se nos ha propuesto instancia alguna de mediación, revisión o conversación formal que permita resolver la situación de manera institucional”, lamentaron.

Antecedentes

Según los artistas, en abril de 2025 postularon a la convocatoria anual del espacio Punto de Cultura del Municipio de Concepción.

“Si bien no fuimos seleccionados, se nos otorgó una mención honrosa que contemplaba la posibilidad de exponer en una fecha posterior. Para dicha postulación se presentó un portafolio formal que incluía la conceptualización curatorial y bocetos preliminares de las obras, en el marco de una propuesta colectiva en torno a la poética visual de la figura humana, desarrollada por diez artistas”, indica el comunicado.

“Asimismo, lamentamos el tratamiento inicial de ciertos medios de comunicación que atribuyeron erróneamente la autoría de la muestra a un solo artista, lo que generó confusión pública y distorsionó el carácter colectivo y curatorial del proyecto”.

Además reiteraron que “Sismografía del Cuerpo” es “una propuesta artística colectiva que reflexiona desde el lenguaje contemporáneo sobre la representación del cuerpo humano, en el marco del ejercicio legítimo de la práctica artística”.

El comunicado está firmado por los artistas participantes Francisco Palma, Francisca Charnay, Francisco Bruna, Sofía Lagos Rivera, Antón Gacitúa, Ángela Fierro (Anomalía), Kito, Luis Almendra y Nachits Cornes.

Reacción del mundo cultural

La censura fue duramente criticada por el mundo cultural local.

“Es sumamente complejo cuando la cultura es objeto de restricciones ideológicas, religiosas o de decisiones administrativas que vulneran su autonomía”, criticó Javiera Matus, ex directora del Parque Museo Pedro del Río Zañartu.

“La censura de esta muestra colectiva, lamentablemente constituye sólo un elemento más en el desmantelamiento sistemático de la institucionalidad cultural de nuestra región, puesto que esta situación se inscribe en un escenario regional complejo, donde durante el último año hemos experimentado un preocupante retroceso, observando una fragilización del ecosistema cultural, mediante el debilitamiento de políticas públicas, la no continuidad de importantes iniciativas regionales y la pérdida de espacios para la creación y la mediación artística. Todo lo anterior, está erosionando el tejido cultural y simbólico de la región”, afirmó.

“Actualmente, las políticas culturales reconocen la autonomía artística como un componente estructural y las expresiones artísticas contemporáneas, particularmente aquellas que interpelan al cuerpo como territorio político y social, cumplen una función esencial en la construcción del pensamiento crítico y la memoria colectiva”

Agregó que “desde el punto de vista de las gestoras y gestores culturales, nuestro trabajo está sustentado en los principios de autonomía programática, libertad de creación y garantía de acceso a la diversidad de expresiones simbólicas. Lo que viene sucediendo en Biobío, compromete no sólo la libertad artística, sino también los estándares de profesionalización y planificación estratégica que deben regir a las instituciones culturales”.

Desmantelamiento de unidad municipal

La gestora cultural Carolina Lara cuenta que, como ex curadora del Punto de Cultura y ex integrante de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción, fue recientemente desvinculada “sin motivo alguno desde un acto de desmantelamiento de esta unidad”.

Cuenta que la nueva administración municipal, el Partido Social Cristiano (PSC), “echó a la mitad de un equipo que por diez años manteníamos un trabajo sólido, con resultados como la declaración de Concepción como Ciudad Creativa de la Música y una Carta de Derechos Culturales, incluyendo un trabajo sostenido en la sala de exposiciones en relación con arte contemporáneo y comunidades”.

A su juicio, “seguramente, en estos momentos, no hay acompañamiento especializado en las exposiciones y así haber identificado algo tan básico curatorialmente como poner un cartel que avise sobre contenidos explícitos o sensibles”.

“Puede gustar o no lo que se estaba en la exposición censurada, pero sorprende desde ya -o ya no tanto la verdad- la cantidad de mensajes en redes sociales de personas escandalizadas, tomando una postura moral condimentada de odio y, por lo tanto, irreflexiva, sobre lo que ven en videos, seguramente sin haber visitado la exposición, catalogando lo visto como simple mierda, centrándose sólo en unas cuantas obras, como -por ejemplo- una instalación que representa una animita, con simbologías religiosas, muñecas, ositos, y juguetes sexuales con formas de pene, y no veo el mismo nivel de escándalo de estos sectores frente a los casos de pedofilia en la Iglesia Católica, a los abusos contra las infancias en el Sename o en el caso Epstein, o incluso en el genocidio en Gaza, donde víctimas han sido principalmente niños”, dice.

Lara critica que no haya el mismo nivel de escándalo y odio frente al tema de fondo: la censura institucional, la religión metiéndose en contenidos artísticos, “cancelando y vaciando al mundo de la cultura, intentando limpiar lo que significa el cuerpo desde todas sus capas de sentido, reaccionando frente a un pene y no frente a la verdadera violencia que avanza en cada mensaje y acción desde el poder”.

La transgresión es parte de ser artista

Otros gremios del mundo cultural también criticaron lo ocurrido.

“Es inaceptable que el administrador municipal Boris Negrete se sienta con el derecho de decir que se puede exponer y que no. Según él hay ciertas cosas de la exposición que transgreden el sentido común, entonces Boris jamás ha ido a una galería o a un museo, donde la transgresión es parte de las herramientas del artista”, afirma Carlos Soto, presidente de SIDARTE Biobío.

“Dice también que los niños y niñas no podrán ir al Punto de Cultura, si fuera por eso, las infancias no podrían asistir a ningun museo, justamente para eso existe la mediación artística de la sala. Además, luego del tenso punto de prensa el señor Negrete solicita a los periodistas que borren todo lo que han registrado, ¿qué es esto? Negrete debería ser a lo menos sancionado por su falta de criterio, una cosa es que no te guste la exposición, que no tengas la misma opinión sobre las formas de hacer arte, pero de ahí a clausurar la exposición, que llevaba ya dos días abierta a público, se esta atentando con la libertad de expresión. Es demasiado e intolerable”.

Soto resalta que son diez artistas de trayectoria que ven censurado su arte “por criterios similares a los de una dictadura”.

“Desde Sindicato de Actores y Actrices Sidarte repudiamos los prejuicios e igorancia con los que ha actuado la municipalidad, que censuró y decidió lo que se puede apreciar o no. Pedimos al alcalde Hector Muñoz que resuelva la situación desde el dialogo, porque Concepción también es ciudad de quienes piensan distinto. Nuestra solidaridad con las y los artistas, en los que incluso hay académicos de la Universidad de Concepción, ¿Que hará la municipalidad ahora, meterse con las cátedras de arte? Es absolutamente cavernario lo que vivimos”, concluye.