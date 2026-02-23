Diego Fuentes celebra la mención especial para ‘Matapanki’ en la Berlinale

El realizador chileno Diego Fuentes celebró este fin de semana que su cinta ‘Matapanki’ haya recibido una mención especial del jurado internacional de la sección “Generación” de la 76.ª edición del festival de cine Berlinale.

“Es increíble, es surreal para nosotros todavía estar acá, es increíble”, dijo a EFE Fuentes en la alfombra roja antes de la gala de entrega de los premios de la competición oficial de la Berlinale en la capital alemana.

“No esperábamos para nada ganar”, afirmó en alusión a la mención especial del jurado internacional y dijo que la experiencia había sido “muy bonita”.

Fuentes explicó que tras su debut europeo en Berlín, ‘Matapanki’ se proyectará en otros festivales que todavía no puede revelar, pero que en cualquier caso llegará a las carteleras en Chile el próximo 23 de marzo, tanto en salas comerciales como independientes.

‘Matapanki’, representa para el jurado internacional un filme “vibrante y rebelde” que “arremete contra el fascismo y desafía todos los límites con su energía punk rock, su dirección lúdica y su hermosa animación en stop motion”, según informó este sábado la organización del festival.

El filme gira en torno a Ricardo, un punk que pasa sus días bebiendo alcohol barato, yendo a conciertos y deambulando por las calles de la periferia con sus dos mejores amigas, Mella y Claudia.

Bajo su apariencia ruda se esconde una ternura frágil: vive con su abuela, María Luisa, y la cuida. Ella es el único ancla emocional en su vida caótica.

Una noche, Ricardo prueba una extraña bebida alcohólica elaborada clandestinamente conocida como Matapanki y desde ese momento adquiere superpoderes que se activan cada vez que bebe la poción.

Esto coloca a Ricardo ante un dilema: no sabe si convertirse en un superhéroe y asumir la responsabilidad de cambiar la sociedad.

Pero cuando el alcohol y la rabia se apoderan de él, Ricardo entra en acción de manera temeraria y comete un error brutal e irreversible que desencadena un conflicto internacional

En la misma categoría recibió una mención del jurado juvenil el cortometraje peruano ‘Allá en el cielo’, de Roddy Dextre, celebró su estreno mundial en la programación “Generación 14plus” de la 76ª edición de la Berlinale.

Este corto narra la infancia en las afueras de Lima de Chito, un niño de 11 años, y de su hermano, Rockío, de 16. El jurado juvenil destacó en su fallo que el corto representa “un hermoso juego entre violencia y perdón, donde las fiestas y la muerte colisionan”.

“Al renunciar a la venganza, romper con el pasado y soltar, se rompe el ciclo de la violencia”, añadió.