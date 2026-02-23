Quinteto Ventum inicia gira de música chilena contemporánea en España y Alemania

El Quinteto Ventum, una de las agrupaciones de vientos más activas de la escena docta chilena, realizará su primera gira internacional titulada “Nuevos Vientos de Chile: Quinteto Ventum en Concierto”, con presentaciones en España y Alemania entre febrero y marzo de 2026.

El eje del programa es la música chilena actual. El repertorio incluye obras comisionadas por el ensamble a compositoras y compositores nacionales: De cuerpo entero de Valentina Ocampo, Aires de Trance de Manuel Bustamante, Al cateo ’e la laucha de Sergio Berchenko, Solaris de Javiera Campos y Tres rostros de Santiago de Jubitza G. Nawrath.

Estas piezas dialogan con el Quinteto en sol menor de Paul Taffanel, obra fundamental del repertorio francés y referente de la tradición camerística moderna para esta formación.

En palabras de la clarinetista Karla Rodríguez, “presentarnos en escenarios europeos con un repertorio mayoritariamente chileno es una forma concreta de internacionalizar nuestra creación musical. Queremos que estas músicas dialoguen con otros contextos y se integren activamente a los circuitos internacionales”.

La gira contempla cinco conciertos en espacios culturales de referencia: 24 de febrero en La Lleialtat Santsenca (Barcelona), 26 de febrero en La Lira Ampostina (Amposta), 27 de febrero en el Orfeó Gracienc (Barcelona), 28 de febrero en la Ev. Pankratiuskapelle (Giessen) y 1 de marzo en Taller d’Luis (Berlín). Cada recital durará cerca de 50 minutos e incluirá mediación artística en español, inglés y alemán.

Fundado en 2022, el Quinteto Ventum reúne a intérpretes de distintas regiones de Chile y del extranjero y en solo tres años se ha consolidado como referente nacional, con más de 30 estrenos de obras chilenas, temporadas en Santiago y giras por el sur del país. La gira también contempla clases magistrales y encuentros con instituciones culturales y académicas en Europa, reforzando el intercambio artístico y la proyección internacional del ensamble dentro de su plan de internacionalización.