Polémica por festival “porno”: “Mientras yo sea ministro, no va a financiar ese tipo de cosas”

A dos semanas del cambio de mando del próximo 11 de marzo, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo sostuvo este martes una reunión de traspaso con el futuro ministro Francisco Undurraga.

En la cita se realizó la entrega de las materias de la cartera como la ejecución presupuestaria y los proyectos que macarán la futura gestión. Al encuentro también asistió el futuro subsecretario de las Culturas, Carlos Lobos.

“El encuentro, que se realizó en el Palacio Pereira, permitió revisar los programas, proyectos e iniciativas institucionales y las proyecciones de la gestión ministerial, para garantizar una transición ordenada en torno a las políticas culturales y acciones que realiza el ministerio”, publicaron a través de Instagram desde el Ministerio de las Culturas.

En la cita, que se realizó en el Palacio Pereira, también se abordó la polémica del Pase Cultural y el festival de cine para adultos Excéntrico Fest.

“Más que la polémica por el Pase Cultural, hay ciertas visiones en esta materia, que fueron conversadas, indudablemente, en la posición que nosotros elegimos. Además creemos que falta un filtro adicional, que es el filtro de los alumnos: si bien es cierto que sí es un pase cultural, al menos tienen que tener cuarto medio las personas que lo están recibiendo”, expuso Undurraga al finalizar la reunión.

En relación al Festival Excéntrico señaló “Yo no estoy de acuerdo (con el festival) y, desde luego, este ministerio, mientras yo sea ministro, no va a financiar ese tipo de cosas”, reprochó.