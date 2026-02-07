Arredondo y polémica por festival “porno”:”Vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos”

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, respondió al emplazamiento de la UDI debido a la controversia por el financiamiento superior a los $64 millones par el Festival “Excéntrico”, que incluye cine para adultos y de contenido explícito, informó emol.

En el gremialismo pidieron la salida de Arredondo y emplazaron al Presidente Gabriel Boric a pronunciarse por lo que catalogaron como un “despilfarro” de recursos públicos. De lo contrario, advirtieron que “revisarán” su posición sobre los proyectos de ley que el Gobierno busca aprobar antes del 11 de marzo.

“Las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura, justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno”, sostuvo la ministra, por medio de su cuenta de X.

En ese sentido, reprochó que “lo que queda claro de esta polémica es que algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura”.

Días antes, en un comunicado de prensa, el Ministerio de las Culturas explicó que la productora a cargo del certamen “se adjudicó un fondo concursable (…) conforme a los procedimientos establecidos, obteniendo un puntaje dentro del tramo de corte definido”. Además, señalaron que dichos fondos adjudicados “no implican respaldo, aprobación ni definición de contenidos”.

Desde la organización del festival se defendieron de la controversia, arguyendo que “las únicas ediciones que han contado con financiamiento” son dos, y que los productos audiovisuales de este tipo son “objeto de análisis, experimentación, investigación académica y de apreciación artística”.