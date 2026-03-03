Teatro Mori presenta una especial programación familiar para acompañar el inicio del año escolar

Con el inicio del año escolar a comienzos de marzo, Teatro Mori presenta una programación familiar orientada a públicos infantiles y juveniles, que busca ofrecer experiencias culturales compartidas en torno al aprendizaje, la imaginación y la convivencia.

La cartelera reúne tres montajes seleccionados en la Convocatoria Mori 2026, con funciones en sus salas Bellavista, Vitacura y Parque Arauco.

La programación se inicia con “Tarea Sideral: un mensaje para ALMA”, de la compañía Teatro Sideral, que tendrá funciones dominicales entre el 8 de marzo y el 26 de abril en Mori Bellavista.

La obra sigue a Ramona y Jacinta, dos compañeras de curso que deben contactar al observatorio ALMA para averiguar las coordenadas de la Chakana, símbolo astronómico de la cosmovisión andina. Lo que comienza como un deber escolar se transforma en una aventura que vincula ciencia, saberes ancestrales y amistad.

Con humor y lenguaje accesible, el montaje propone una aproximación lúdica a la astronomía y a la diversidad de conocimientos culturales, poniendo en el centro la curiosidad y la cooperación. Escrita e interpretada por Ivonne Cisternas junto a Paulina Escalona, la obra refuerza la presencia de referentes femeninos en el ámbito científico.

La programación continúa en Mori Vitacura con “Melodías en el aire”, de la Compañía Aranwa, en cartelera desde el 8 de marzo hasta el 26 de abril. Estrenada en 2015 en el marco la octava edición del Festival Internacional de Teatro Familiar (FAMFEST) y orientada a la primera infancia, la obra propone un viaje sensorial y musical protagonizado por tres niños que descubren sonidos que los invitan a recorrer distintas culturas hasta regresar a su país con una cueca.

La música original interpretada en vivo, junto a una puesta en escena de objetos, texturas y juegos corporales, configura una experiencia de estimulación temprana que culmina con una instancia participativa en el escenario. Ganadora del premio a Mejor Obra en el Festival Internacional de Buenos Aires (FITBA), la creación de Layla Raña Kanacri está dirigida a niñas y niños desde los primeros meses hasta los 6 años de vida.

El ciclo se completa con “Entre libros: una aventura de Tico y sus amigos”, que se presentará en Mori Parque Arauco el 22 de marzo y durante abril —mes del libro—. El montaje combina títeres, música y mapping para invitar a las infancias a redescubrir el valor de la lectura frente al predominio de las pantallas. La historia sigue a Tico en su recorrido por la biblioteca, donde encontrará personajes como el Principito, Don Quijote y un Tiranosaurio Rex.

“Elegimos personajes como el Principito y Don Quijote porque son lecturas universales que acompañan toda la vida. Sumamos también el imaginario de los dinosaurios, que fascina a las niñeces y abre preguntas sobre el mundo y su evolución”, comenta el director.

La obra promueve la imaginación, la responsabilidad y el pensamiento crítico, proponiendo el libro como espacio de juego y conocimiento. Dirigida por Alexander Ramos y con dramaturgia de Pierina Fonseca, la obra formó parte del ciclo itinerante Chile, Memoria y Presente en la Región Metropolitana.

Con esta programación, Teatro Mori reafirma su compromiso con la formación de audiencias desde la infancia y con el acceso temprano a experiencias escénicas de calidad. Las funciones se realizarán en sus salas Bellavista, Vitacura y Parque Arauco durante marzo y abril, en el contexto del regreso a clases.

TAREA SIDERAL: UN MENSAJE PARA ALMA

Fecha: Del 8 de marzo al 26 de abril

Horario: Domingos, a las 16.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 43 minutos

Edad recomendada: +6 años

Entradas: Ticketmaster o en boleterías

Ficha artística: Autora: Ivonne Cisternas | Dirección/ Compañía: Teatro Sideral | Elenco: Ivonne Cisternas y Paulina Escalona | Técnica de sonido: Rocío Bravo | Técnico de iluminación: Elías Painemal | Producción: Marcela Fernández | Difusión: Teatro Sideral.

MELODÍAS EN EL AIRE

Fecha: Del 8 de marzo al 26 de abril

Horario: Domingos, a las 16.00 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Avenida Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 30 minutos de obra y 30 minutos de juego en el escenario con la compañía

Edad recomendada: desde los 3 meses hasta los 6 años

Entradas: Ticketmaster o en boleterías

Ficha artística: Dirección y dramaturgia: Layla Raña Kanacri | Compañía: Compañía Aranwa (artes escénicas para los primeros años) | Elenco: Francisca Méndez, Daniel Donoso y Sebastián Azócar | Propuesta musical: Layla Raña Kanacri | Producción: Mirta Traslaviña Acosta y Layla Raña Kanacri | Diseño y realización de escenografía: Carlos Rivera y Katiusca Valenzuela | Diseño gráfico: Claudio Milanes.

ENTRE LIBROS: UNA AVENTURA DE TICO Y SUS AMIGOS

​​Fecha: 22 de marzo | 5, 12 y 22 de abril

Horario: A las 16.00 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco (Avenida Presidente Kennedy 5413, Las Condes)

Duración: 50 minutos

Edad recomendada: +4 años

Entradas: Ticketmaster o en boleterías

Ficha artística: Dirección: Alexander Ramos | Dramaturgia: Pierina Fonseca | Elenco: Geira González, Mauricio Sepúlveda, Rosa Ibarra, Diego León y Alexander Ramos | Narración: Esther Scandella | Composición y producción musical: Enghel Mata | Diseño de vestuario y escenografía: Constantino Racondo | Vestuario: Esther Ledezma | Confección de títeres: La Fábrica del Títere | Prensa: Panorama Teatral | Mapping: Daniel Carrillo | Producción general: Alexander Ramos.