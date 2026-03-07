Ministra recorre obra de restauración del Museo Violeta Parra: será reabierto el 21 de marzo

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, acompañada por Denise Elphick, directora ejecutiva del Museo Violeta Parra, realizó este sábado un recorrido por los avances de obras de recuperación y puesta en valor del lugar. La visita se enmarca en la próxima reapertura del espacio cultural, proyectada para el 21 de marzo de 2026.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estamos muy orgullosos del trabajo comprometido y sostenido que ha realizado el Museo Violeta Parra desde el cierre de sus puertas. Hoy podemos constatar en terreno el avance de las obras, que alcanzan cerca de un 90% de recuperación”, expresó Arredondo.

“Su reapertura, prevista para fines de marzo, será un regalo para la ciudadanía y se suma a las distintas intervenciones que se han desarrollado en el circuito del eje Alameda-Providencia”, señaló la ministra.

La secretaria de Estado agregó: “Además, se proyecta un verdadero polo cultural que —como hemos señalado anteriormente— se extiende desde Vicuña Mackenna, desde este museo, hasta lo que esperamos sea la futura Cineteca en Matucana. En este eje, el arte, la cultura y el patrimonio son las fuerzas que están revitalizando estos barrios y generando espacios de encuentro para la comunidad”.

Por su parte, la directora del Museo Violeta Parra, Denise Elphick dijo: “La rehabilitación del edificio incorpora una nueva recepción pensada para fortalecer la relación directa y cercana con los públicos. El museo contará con una tienda, una sala adicional de exposición respecto al edificio original y un espacio especialmente destinado a actividades de mediación y encuentro con las comunidades. Estamos muy agradecidos del trabajo de los equipos y de la constructora, porque ha sido un proceso exigente y se han cumplido los plazos previstos”.

Proceso de rehabilitación y restauración

Tras un proceso de planificación y gestión que se extendió por cerca de dos años, el 14 de noviembre de 2025 comenzaron las obras de rehabilitación, remodelación y mantención del edificio del Museo Violeta Parra, luego de una licitación pública que fue adjudicada a la empresa JLA Ingeniería y Construcción Ltda. El proyecto contempló trabajos de mantención y mejoramiento en más de 1.700 metros cuadrados del edificio y es liderado por el arquitecto Cristián Undurraga, de la oficina Undurraga Devés Arquitectos, autor del diseño original del Museo inaugurado en 2015.

El proyecto de rehabilitación contempló una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, financiada con el seguro de incendios contratado por la Fundación Museo Violeta Parra previo a los siniestros.

Las obras consideraron la renovación de sistemas eléctricos y de climatización, mejoras en infraestructura general, actualización de estándares de seguridad y conservación preventiva, así como adecuaciones necesarias para el funcionamiento de los espacios expositivos, de mediación y de atención de públicos.

La reapertura del museo se realizará el sábado 21 de marzo y considera una nueva propuesta museográfica que incorpora, junto a las obras visuales de Violeta Parra, archivos sonoros, fotografías y documentos que permiten ampliar la comprensión de su trabajo como creadora, recopiladora e investigadora de la cultura popular. En este nuevo ciclo también se presentará la exposición “Comadres”, dedicada al vínculo artístico y humano entre Violeta Parra y Margot Loyola, dos figuras fundamentales en la investigación y difusión del folklore chileno.