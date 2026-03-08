“Criaturita” de María Bastarós, un drama familiar disfrazado de thriller

La escritora española María Bastarós visitó Santiago para presentar su nueva novela Criaturita, un thriller rural que mezcla misterio, ciencia y drama familiar. La autora, nacida en Zaragoza y residente en Valencia, es historiadora del arte, gestora cultural y guionista, y ha sido reconocida por obras como La historia de España contada a las niñas.

La novela sigue a una adolescente que atraviesa el duelo por la muerte de su padre, un célebre biólogo obsesionado con una misteriosa criatura que habitaría un lago en el pueblo ficticio de Aguas Claras. Mientras intenta entender la figura idealizada de su padre, comienzan a ocurrir extrañas desapariciones de mujeres en el entorno del lago, lo que introduce el componente de thriller en la historia.

Para Bastarós, sin embargo, el centro de la novela no está en el monstruo sino en las relaciones familiares. “Aunque vaya disfrazada de thriller, sobre todo es un drama familiar”, explicó. La autora plantea el contraste entre un padre mitificado por la protagonista y una madre que ha dedicado su vida al cuidado de su hija, pero que es vista por Kyla con desprecio debido a una “misoginia interiorizada”.

El libro también explora la idea de la desaparición. Además de las mujeres que se esfuman en torno al lago, la propia protagonista atraviesa un proceso autodestructivo marcado por el duelo. “El libro reflexiona sobre qué significa desaparecer y si algunas personas no empiezan a hacerlo mucho antes, cuando su vida queda reducida al cuidado de los demás”, señaló.

Revisa la entrevista completa a continuación:



