“Geopoética”: nueva miniserie documental que conecta Chile con grandes clásicos de la literatura

¿Qué relación existe entre los paisajes chilenos con algunas de las obras más relevantes de la literatura universal? ¿Qué vio en Juan Fernández Daniel Dafoe para escribir Robinson Crusoe? O ¿Herman Melville en Isla Mocha para Moby-Dick? ¿Cómo se relaciona el territorio con el poema épico La Araucana? Una nueve miniserie documental propone una lectura contemporánea de grandes obras a partir de su vínculo con el territorio chileno y sus habitantes.

El domingo 15 de marzo se estrenará Geopoética, la producción será exhibida por la señal de TV+ los sábados y domingos, a las 18:30 horas, y ofrece un cruce entre literatura, territorio e identidad cultural.

Geopoética es una producción original de Mesa Redonda Studio, casa productora chilena dedicada al desarrollo de contenidos culturales y documentales, con énfasis en temáticas relativas a la memoria e identidad. Es producida por Pilar Silva y dirigida por Francisco Greene.

“El proyecto nace del amor por la lectura, por los libros en particular, digamos clásicos. Fue una invitación a releer estos clásicos. Soy un buen lector entonces siempre me pareció interesante esta conexión entre territorio y ficción y cómo las ficciones de alguna manera van conformando y modelando el paisaje cultural de un lugar. Entonces, por ejemplo, a la hora de filmar estábamos buscando ciertas huellas geopoéticas que tienen que ver con la toponimia”, relata Francisco Greene, director de la serie.

“Cuando uno piensa en libros que estén conectados con Chile los más icónicos probablemente son Robinson Crusoe y también esta conexión de Moby-Dick con la Isla Mocha, que es más o menos reciente. Eso es como una especie de mito contemporáneo, porque es una historia que investigó Armando Cortés Montori, que es un historiador de Concepción, que encontró el libro donde narraba Jeremiah Reynolds, un periodista norteamericano, la historia de esta ballena albina que estaba a los alrededores de la Isla Mocha, que era una historia que contaban los balleneros norteamericanos por ahí en 1840. Él fue a Estados Unidos y rastreó la historia y encontró el libro, y eso permitió sacar a flote una influencia, una fuente que probablemente ocupó Melville para poder armar su novela, que es como la gran novela americana. Entonces, son Robinson Crusoe y Moby-Dick son dos libros bien importantes en la literatura marítima universal y eso nos pareció bien pertinente conectarlo también con esta idea de que el territorio no es solo tierra, que también es mar, maritorio”, agrega Greene.

La miniserie antológica aborda cuatro libros fundamentales de la literatura universal y su conexión con diversos territorios de Chile: Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe, relacionado con el Archipiélago de Juan Fernández; La Araucana (1569–1589), de Alonso de Ercilla, con Concepción y Lanalhue; Recuerdos del pasado (1882), de Vicente Pérez Rosales, íntimamente conectado con la zona de Valdivia y Llanquihue; y finalmente Moby-Dick (1851), de Herman Melville, novela inspirada en un cachalote albino que rondaba la isla Mocha, frente al Golfo de Arauco, durante el siglo 19.

“La idea es que la serie sea para una audiencia amplia, tanto para lectores como para no lectores, y por eso nos interesó encontrar, sobre todo centrarnos en lectores, o sea, nuestros protagonistas son lectores apasionados de estos libros”, sostiene el director.

Cada capítulo combina testimonios de lectores apasionados de estos libros clásicos, junto a voces de reconocidos historiadores, escritores y especialistas. La miniserie considera recreaciones de estas historias mediante ilustraciones animadas y recorre más de 35 locaciones en Chile y el extranjero.

“La idea es que en el audiovisual la cámara es la que narra, entonces las imágenes necesitan sostener una narración por sí mismas, y nosotros buscamos imágenes que reflejaran muy bien lo que estamos contando, siempre con esta idea principal, madre de la geopoética, o sea, del geo, del territorio, y la ficción, la poesía que lo modela y lo narra”, dice Greene.

Entre los entrevistados figuran influyentes voces de la cultura como son el escritor mexicano Juan Villoro, los premios nacionales de historia Rafael Sagredo y Jorge Pinto, la escritora Patricia Cerda, así como el especialista en geopoética, Miguel Laborde, entre muchos otros.

El proyecto fue financiado por el Fondo CNTV 2023, en la línea de Procedencia Regional, y actualmente se encuentra en desarrollo una segunda temporada que ampliará su alcance hacia una dimensión internacional, con rodajes en Chile, España y Argentina.