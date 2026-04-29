Marta Lagos: “Este gobierno es una gran planilla Excel donde no existen las personas”

La encuestadora y fundadora de Latinobarómetro y Mori Chile, Marta Lagos, lanzó críticas contra el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuestionando tanto su conducción política como la forma en que aborda las políticas públicas y la relación con la ciudadanía.

En entrevista con Al Pan Pan de Mirna Schindler, Lagos afirmó que el Ejecutivo opera con una lógica centrada exclusivamente en números y balances fiscales, dejando fuera a las personas. “Yo creo que la mejor manera de describir este gobierno es que este gobierno es una gran planilla Excel, donde cada uno tiene su pedacito, está dominando su pedacito, donde no existen las personas”, sostuvo.

La analista planteó que el problema de fondo es que el Gobierno no incorpora el impacto social de sus decisiones y puso como ejemplo el manejo del MEPCO y el alza en el precio de los combustibles.

“Este no es un gobierno que tenga a las personas en la ecuación. Entonces, lo que le pasa, la medida del MEPCO con la benzina, es un ejemplo brutal. Él rompe la expectativa positiva que tenía la gente con la benzina, y eso es muy difícil de pegar”, afirmó.

Lagos sostuvo además que el Ejecutivo está leyendo incorrectamente el clima social y político del país. “Cuando tú lees mal los fenómenos sociales, y Quiroz se está leyendo mal, Kast se está leyendo mal”, señaló.

En esa línea, comparó la situación actual con la experiencia que tuvo observando a Sebastián Piñera durante sus gobiernos. “Sebastián Piñera me decía: ‘Mira, yo no entiendo la opinión pública’. Entendía el país, entendía los números, era ministro como de siete cosas a la vez, pero no tenía ese feeling”, recordó.

Sin embargo, advirtió que, a diferencia de Piñera, el actual Gobierno no solo tendría dificultades para interpretar a la ciudadanía, sino que además actuaría como si pudiera prescindir de ella. “Este gobierno no solo no entiende a la opinión pública, sino que cree que puede gobernar sin ella”, afirmó.

La fundadora de Latinobarómetro sostuvo que esa lógica podría terminar generando un mayor conflicto social. “Yo creo que no es posible hoy día, en el tercer milenio, gobernar sin la opinión pública”, dijo.

Incluso, advirtió que el Ejecutivo estaría intentando aplicar una lógica incompatible con un sistema democrático. “Ellos están intentando hacer una cosa que se hace solamente en dictadura. En dictadura tú puedes hacer todas esas cosas, y la gente no puede ni chistar. Bueno, pero no estamos en dictadura”, sostuvo.

Finalmente, Lagos alertó sobre las consecuencias que podría traer el aumento del malestar ciudadano si continúan las medidas impopulares y los conflictos con distintos sectores sociales.

“En un momento, si siguen pisando callos y siguen molestando minorías, la gente va a empezar a salir a la calle”, concluyó.

