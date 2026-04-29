El mapa oculto de los arrecifes chilenos

Durante décadas, uno de los ecosistemas marinos más importantes de Chile permaneció prácticamente invisible. No porque estuviera fuera de nuestras costas, sino porque habitaba en una frontera difícil de explorar: entre los 30 y 300 metros de profundidad. Aquí la fotosíntesis ocurre al límite.

A diferencia de los arrecifes más superficiales (<30 metros), los arrecifes mesofóticos templados están prácticamente inexplorados en Chile. Estos afloramientos rocosos son refugios de biodiversidad submarina, que yacen silenciosos en el fondo marino.

Pero había quienes sí sabían . Mucho antes de los mapas científicos, de los drones submarinos o de las sondas avanzadas, pescadores artesanales ya habían construido su propia cartografía del fondo marino.

. Mucho antes de los mapas científicos, de los drones submarinos o de las sondas avanzadas, pescadores artesanales ya habían construido su propia cartografía del fondo marino. Generación tras generación,aprendieron a leer el océano de formas que hoy parecen casi imposibles: escuchando con el remo apoyado en la oreja para detectar rocas bajo el agua, memorizando coordenadas, reconociendo corrientes, texturas y profundidades. Donde la ciencia veía vacío, los pescadores veían territorio.

Esa fue la intuición que cambió el curso de la investigación liderada por Miriam Fernández, del Núcleo Milenio NUTME: salir a buscar conocimiento no en laboratorios, sino en caletas. Lo que encontraron fue extraordinario.

A lo largo de casi 900 kilómetros de costa, pescadores entregaron información precisa sobre 1.119 arrecifes mesofóticos. Cuando el equipo validó científicamente esos datos, el resultado fue contundente: un 98% de coincidencia.

La diferencia promedio entre lo señalado por pescadores y la ubicación real fue de apenas 90 metros.

El hallazgo no solo permitió revelar un gigantesco mapa submarino que Chile apenas comenzaba a comprender. También dejó al descubierto una paradoja inquietante: de esos 1.119 arrecifes identificados, solo cuatro están actualmente protegidos. ¡Cuatro!

¡Cuatro! En otras palabras, uno de los sistemas ecológicos más relevantes y menos estudiados del país permanece prácticamente fuera del radar de la conservación oficial, pese a su rol en biodiversidad, reproducción de especies y resiliencia oceánica.

La historia, entonces, deja de ser solo científica y se vuelve política. Porque lo que este estudio demuestra no es únicamente la existencia de ecosistemas ocultos, sino también las limitaciones de un modelo de conocimiento que durante demasiado tiempo ignoró saberes territoriales.

La llamada ciencia participativa aparece aquí no como un gesto simbólico, sino como una herramienta concreta para ampliar escalas, reducir costos y construir políticas ambientales más eficaces.

De esta historia nos queda una lección: las respuestas más profundas ya estaban en la memoria de quienes llevan generaciones mirando el mar.