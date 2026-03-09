Muere escritor Sergio Gómez a los 64 años

El escritor Sergio Gómez falleció a los 64 años, informó este lunes el diario La Tercera.

Prolífico y reconocido escritor chileno, fue autor de varias novelas, entre ellas: El labio inferior, Patagonia (Seix Barral/Planeta). La mujer del policía (Editorial Alfaguara). La obra literaria de Mario Valdini (Editorial Lengua de Trapo) y Vidas ejemplares (Editorial Planeta).

Fue finalista de los premios Rómulo Gallegos, Planeta de Argentina y Jorge Herralde de España. En literatura infantil y juvenil fue autor de la saga del detective juvenil Quique Hache.

Además fue guionista de cine y televisión, como la serie Quique Hache, detective, adaptación de las novelas del mismo nombre de pronto estreno.

Su más reciente libro fue Por esta calle pasan entierros (LOM, 2025).

Polémica Mc Ondo

El autor además causó polémica en el ambiente literario al publicar en 1996 la compilación de cuentos “Mc Ondo”, editada por Gómez junto a Alberto Fuguet.

Esta corriente se manifestaba contraria al realismo mágico del escritor Gabriel García Márquez y manifestaba, por el contrario, su influencia de la literatura norteamericana, con autores como Charles Bukowski y Raymond Carver.

En los años 90, Gómez además ejerció en el suplemento juvenil “Zona de Contacto” del diario El Mercurio, donde pasaron destacados autores como Nona Fernández y Marcelo Leonart.