El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique fallece a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, falleció a los 87 años, según confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, señaló la Casa de la Literatura Peruana en la red social X.

La muerte del autor de novelas como ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ fue comunicada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Alvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su “enorme pesar” por la muerte de Bryce, al que calificó de “uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas”.

“A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna”, remarcó.

El también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides confirmó, por su parte: “esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique”.

“No solo fue un grandísimo escritor, con un estilo absolutamente personal, certero, fino, lleno de deliciosos hallazgos que contribuyeron a edificar un inmenso mundo narrativo; fue también una gran persona y un amigo leal, cariñoso y lleno de detalles y atenciones”, señaló.

Biografía

Bryce Echenique, quien nació en Lima un 19 de febrero de 1939 y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), saltó a la fama tras obtener una mención honrosa en el premio Casa de las Américas de cuento de 1968 con su colección e relatos ‘Huerto Cerrado’.

Además de ser autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias, formó parte de una triada de grandes escritores peruanos contemporáneos, con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el cuentista Julio Ramón Ribeyro, considerados los tres grandes narradores de la segunda mitad del siglo XX en Perú y entre los más destacados de Hispanoamérica.

Con más de 30 títulos publicados, entre cuentos, novelas, crónicas y memorias y una obra influida por Julio Cortázar o Albert Camus, su primera novela fue ‘Un mundo para Julius’ (1970), una de sus obras más celebradas.

Además de ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ (1981) que, junto con ‘El hombre que hablaba de Octavia Cádiz’ (1985) formaban el díptico titulado ‘Cuadernos de navegación en un sillón Voltaire’.

Aunque fue coétaneo de los grandes escritores del llamado ‘boom’, comenzó a publicar en los 70, ya empezado el fenómeno, por lo que se le reconoce como un autor tardío del mismo o del ‘post-boom’.

En 2019, a los 80 años, anunció su retirada de la literatura tras publicar ‘Permiso para retirarme. Antimemorias 3’.

Recibió, entre otros muchos premios, el Premio Planeta en 2002 por ‘El huerto de mi amada’, el Premio Nacional de Narrativa en España en 1998 por ‘Reo de Nocturnidad’ o el Premio Nacional de Literatura de Perú de 1972 por ‘Un mundo para Julius’.

Su vida

Nieto de un presidente de la República peruana, José Rufino Echenique, y descendiente del último virrey del Perú, nació el 19 de febrero de 1939 en Lima (Perú), en una familia de banqueros.

Se licenció en la Universidad Nacional de San Marcos de Lima en Derecho (1963) y Literatura (1964), y se doctoró años después en La Sorbona de París.

Debutó en las letras con 29 años, cuando viajando por Europa, en Perugia (Italia), escribió su primer libro de cuentos, ‘Huerto cerrado’ (1968) y fue premio Casa de las Américas de La Habana.

Luego se estableció en París donde compaginó la escritura y la docencia en las Universidades de Vincennes, Nanterre, La Sorbona y Montpellier, y donde conoció a colegas como Mario Vargas Llosa o Julio Ramón Ribeyro.

En 1975 obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim en Estados Unidos, donde escribió para un periódico mexicano crónicas sobre el sur más profundo, luego recogidas en el libro ‘A vuelo de buen cubero y otras crónicas’ (1977).

Trasladó su residencia a Madrid desde 1985 hasta 1999, cuando regresó a su Perú natal después de lo que calificara de “exilio voluntario de 34 años en Europa”. Pero regresaría a menudo a España, donde se estableció un tiempo en Barcelona.

Su obra

Se le deben, entre otros, los libros de cuentos ‘Huerto cerrado’ (1968), ‘La felicidad ja ja’ (1974), ‘Magdalena peruana y otros cuentos’ (1986), ‘Goig’ (1987) y ‘Cuentos completos’ (1995). En 2008 publicó su última colecció9n de relatos, ‘La esposa del rey de las curvas’.

De sus novelas destacan ‘Un mundo para Julius’ (1970), ‘Tantas veces Pedro’ (1977, título reducido de su ‘La pasión según San Pedro Balbuena que fue tantas veces Pedro, y que nunca pudo negar a nadie’), ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ (1981) o ‘El hombre que hablaba de Octavia Cádiz’ (1985).

También ‘La última mudanza de Felipe Carrillo’ (1988), ‘Dos señoras conversan’ (1990), ‘No me esperen en abril’ (1995), ‘Reo de nocturnidad’ (1997), ‘La amigdalitis de Tarzán’ (1999), ‘Guía triste de París’ (1999), ‘El huerto de mi amada’ (2002) y ‘Las obras infames de Pancho Marambio’ (2007). En 2012 publicó ‘Dándole pena a la tristeza’, basada en la vida de su abuelo banquero, Francisco Echenique Bryce.

Como escritor de crónicas y memorias se le deben ‘A vuelo de buen cubero y otras crónicas’ (1977), ‘Crónicas personales’ (1988), ‘Permiso para vivir (Antimemorias)’ (1993), ‘Para que duela menos’ (1995), ‘A trancas y barrancas’ (1996), ‘Crónicas perdidas’ (2002), ‘Permiso para sentir (Antimemorias II)’ (2005) y ‘Entre la soledad y el amor’ (2006).

También hizo un ensayo en el libro colectivo ‘Reflexiones en torno a la muerte’ (2008), junto con Eduard Punset, Fernando Argenta, Antonio Gala y Arcadi Espada, entre otros, y publicó en revistas y diarios de España y América numerosos artículos, principalmente de tono político, sobre la situación internacional y, en particular, peruana.

El escándalo por plagio

Una obra brillante que quedó un tanto olvidada por un escándalo en 2006 relacionado con el plagio de unos artículos.

El 9 de enero de 2009 un tribunal peruano lo condenó a pagar una multa de unos 53.000 dólares por el plagio de 16 textos de 15 autores, uno de ellos de Sergi Pàmies publicado en La Vanguardia y otro en El Periódico de Extremadura.

Echenique trató de probar que los artículos habían sido publicados sin su autorización y se defendió argumentando una trama de desprestigio por su oposición al expresidente peruano Alberto Fujimori.

Además, según explicó en 2019, fue absuelto de todas las acusaciones de plagio: “Contraté un abogado, gané el juicio en primera y segunda instancia y la Fiscalía no solo me absolvió plenamente sino que archivó el asunto definitivamente”, enfatizó.

Su vida privada

Se casó tres veces (con Maggie Revilla, Pilar de Vega Martínez y Ana Chávez Montoya), además de un “mediomatrimonio” con la modelo puertorriqueña Tere Llenza. Y su última pareja fue Claudia Grau.

El escritor reconoció en alguna ocasión haber tenido períodos de depresión muy graves, que lo llevaron a un internamiento clínico, del cual pudo recuperarse gracias al psiquiatra del célebre pintor español Salvador Dalí, Ramón Vidal Teixidor.