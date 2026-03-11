Historiadora y retorno de Baquedano: “Puede volver a generar controversia”

El regreso del monumento del general Manuel Baquedano a la Plaza Baquedano reabre el debate sobre el significado de los símbolos instalados en el espacio público y su relación con los procesos sociales. Así lo planteó la historiadora y decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Cristina Moyano, en conversación con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach.

La estatua volvió a su emplazamiento original durante la madrugada de este martes, casi cinco años después de haber sido retirada el 12 de marzo de 2021 tras sufrir daños durante el contexto del Estallido social de 2019. La reinstalación se realizó mediante una grúa pluma sobre el plinto de la plaza remodelada, como parte del rediseño del eje Alameda–Providencia.

La maniobra comenzó poco después de la medianoche y concluyó cerca de las 4:00 horas. Durante este periodo, la estatua permaneció en restauración en el Museo Histórico y Militar de Chile, mientras que el retorno fue autorizado el pasado 25 de febrero por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Para la historiadora Cristina Moyano, el retorno del monumento no necesariamente implica que el debate en torno a su significado esté cerrado. Según explicó, las estatuas instaladas en las ciudades funcionan como sitios de memoria cuyo sentido depende de los procesos sociales y culturales que las rodean.

“Yo creo que sí hay un agotamiento respecto de ciertas figuras, pero la figura de Baquedano, como todas las figuras monumentales instaladas en la ciudad, son sitios de memoria. Son estructuras que se colocan en el espacio público y es muy difícil determinar cómo se activan pedagógicamente en términos emocionales o culturales cuando surge un movimiento social o una protesta”, señaló.

En esa línea, Moyano sostuvo que no necesariamente habrá movilizaciones inmediatas vinculadas al retorno de la estatua, aunque su significado podría reactivarse en determinados contextos sociales.

“Si uno dijera hoy que habrá una marcha gigantesca porque saquen la figura de Baquedano, probablemente eso no ocurrirá. Pero eso no significa que, en algún momento, cuando exista una convocatoria social en ese espacio, esa figura se vuelva a reconfigurar simbólicamente como la del militar, la del orden o la de una figura patriarcal”, explicó.

La historiadora agregó que el carácter polémico de los monumentos forma parte de su propia naturaleza histórica. En su opinión, los procesos de resignificación dependen de la sociedad y no de la estatua en sí misma.

“Los procesos de significación no están regidos por una normativa a priori. Pueden volver a generar controversia y eso es algo que también se espera de los monumentos”, afirmó.

Moyano recordó que, durante años, la figura de Baquedano convivió con distintos usos simbólicos del espacio, incluso en celebraciones deportivas. “Cuando la Universidad de Chile ganó la Copa Sudamericana, la plaza estaba llena de gente y Baquedano no molestaba. Después comenzó a molestar, pero ese no es un problema de la estatua, sino de los procesos de significación que hace la sociedad”, indicó.