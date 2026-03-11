Serie documental filmada en el Desierto de Atacama será presentada en el Festival de Málaga

La serie original de la Fundación Norma y Leo Werthein, Corazón Americano, estará presente en la 29ª edición del Festival de Málaga, uno de los encuentros cinematográficos más relevantes del ámbito iberoamericano, donde se presentará el episodio filmado en el Desierto de Atacama.

Corazón Americano es una serie documental que recorre paisajes emblemáticos declarados Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en siete países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Perú) y ahora fue seleccionada para una proyección especial en la sección América América del festival.

“Es un honor presentar Corazón Americano en el Festival de Málaga. Como escribió la filósofa malagueña María Zambrano: ‘El arte es el empeño por descifrar la huella de una forma perdida de existencia’. Desde la FNLW creemos que es en estos territorios y su gente, lejos del vértigo de las grandes ciudades, a los que vamos al encuentro en Corazón Americano, donde esas huellas se tornan más evidentes. Quizás una forma de existencia que hemos perdido sea la de escucharnos profundamente y reconocernos en las miradas de los otros”, destacó Alvaro Rufiner, director de la Fundación Norma y Leo Werthein.

A lo largo de siete episodios, la producción Corazón Americano rescata historias, saberes y tradiciones locales a través de la mirada de niñas y niños que viven y aprenden en comunidades muchas veces alejadas de los grandes centros urbanos.

En esta instancia, el jueves 12 de marzo se exhibirá el tercer episodio titulado “Daniel en el desierto de Atacama”, filmado en Toconao, Antofagasta. Las entradas están agotadas.

El capítulo pone en valor la riqueza cultural y natural del norte del país, integrando el paisaje del desierto más árido del mundo con la vida cotidiana de las comunidades que lo habitan.

La historia tiene como protagonistas a Daniel Salva y su hijo, quienes comparten no solo su nombre sino también su vínculo con el territorio y con la educación en el Desierto de Atacama. El capítulo fue filmado en el Complejo Educacional Toconao, cuya comunidad educativa se transforma en un eje central del relato y refleja la importancia de las escuelas rurales como espacios de identidad y transmisión cultural.

Tras su recorrido por festivales y presentaciones para la industria audiovisual internacional, Corazón Americano se estrenará próximamente para millones de personas en las pantallas de DIRECTV y SKY Brasil, así como en sus plataformas de streaming DGO y SKY+, disponibles en distintos países de América Latina. De esta manera, la producción busca acercar al público historias que reflejan la diversidad cultural, social y geográfica de la región.

A través de siete episodios —producidos íntegramente en estos siete países— la serie recupera las historias, voces y saberes de comunidades muchas veces invisibilizadas, a través de niñas y niños que viven y aprenden en escuelas rurales, mostrando su identidad, su cultura y sus sueños.