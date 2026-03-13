Con Luz Jiménez y Eduardo Barril, vuelve “Historia de amor para un alma vieja” a Teatro ICTUS
Escrita y dirigida por Felipe Zambrano Miguieles, la obra tendrá temporada del 20 al 29 de marzo con horario diferenciado. Fue ganadora de una Mención Honrosa en el III Concurso de Dramaturgia Jorge Díaz de FAMFEST.
Luego de una temporada completamente agotada en el 2025, vuelve “Historia de amor para un alma vieja” a la Sala la Comedia de Teatro ICTUS con solo seis funciones.
Las funciones tendrán horario diferido, viernes y sábado a las 20:00 y domingos a las 19:00 horas.
Con un elenco de lujo, protagonizado por Eduardo Barril, Luz Jiménez, Pascale Zelaya y Colomba Larraín, la obra cuenta la historia de un viejo capitán retirado, que espera un misterioso llamado telefónico ante la curiosidad de su nieta Nora, quien lo ha visitado para juntos, pasar las anheladas vacaciones de invierno.
El anciano ha cometido un error que no sabe cómo remediar. Cuando Nora descubra el suceso y de quién es el esperado llamado, emprenderá junto a él un cúmulo de acciones para ablandar su inflexibilidad e impulsar su ímpetu para pedir perdón.
Esta sensible y minuciosa puesta en escena, intenta hacernos reflexionar sobre lo valioso que es perpetuar las relaciones de amor desde el cariño y el respeto, sin importar la edad que tengas y que nunca es tarde para pedir perdón.
En esa misma línea, Felipe Zambrano, director y dramaturgo de la obra, agrega que “Historia de amor para un alma vieja es inspiración para entender que nunca es tarde para vivir la vida y honrar nuestros lazos familiares. Hacer memoria de ello es esencial para recordar que la protección y la ternura son fundamentales de perpetuar en el presente vital de cualquiera”.
Ficha Artística:
Dramaturgia y dirección: Felipe Zambrano Miguieles
Producción: Almendra Ovalle
Elenco: Eduardo Barril, Luz Jiménez, Colomba Larraín, Pascale Zelaya
Diseño Integral: Tamara Figueroa
Composición musical y universo sonoro: José Tomás Moscoso
Técnico en sonido: Jorge Manzo
Técnico en iluminación: Tamara Figueroa
Duración: 55 minutos
Restricción etaria: +12 años
Temporada
20 al 29 de marzo
Viernes y sábado: 20.00 | domingo: 19.00 H
Entradas por Ticketplus
📌Teatro ICTUS, Merced 349, Santiago
Precios:
General: 12.000
Estudiante y tercera edad: 7.000
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.