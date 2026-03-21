Astrónomos ven oportunidad para fortalecer protección de cielos tras retiro de norma del SEIA

Este viernes 20 de marzo el Diario Oficial publicó una resolución que deja sin efecto el criterio de evaluación para determinar la susceptibilidad de afectar áreas astronómicas.

La decisión de dejar no vigente el documento surge a partir de la “Propuesta de Actualización de las Áreas de Interés Científico para la Observación Astronómica”, que emitió la Comisión Asesora Ministerial sobre Áreas con Valor Científico y de Investigación para la Observación Astronómica, con fecha 28 de octubre de 2025.

En esta propuesta se entrega evidencia técnica y científica que modifica sustancialmente las condiciones que dieron origen a la elaboración del Criterio de Evaluación, destacando el cambio en el porcentaje de aceptabilidad de contaminación (aumento del brillo) del cielo nocturno a causa de las emisiones de luminosidad artificial y la necesidad de establecer condiciones habilitantes para cada uno de los sitios astronómicos.

Luego de las reuniones técnicas sostenidas durante 2025 entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ministerio del Medio Ambiente y audiencias por medio de la Ley del Lobby con expertos en contaminación lumínica y protección de los cielos nocturnos para la observación astronómica con fines de investigación científica, el SEA definió dejar no vigente el documento, lo que se concretó el 10 de marzo pasado, es decir, bajo la administración del expresidente Gabriel Boric.

Actores del mundo astronómico consideran que este paso abre una ventana para mejorar la normativa vigente y fortalecer la protección de los cielos del país, reconocidos a nivel mundial por su calidad para la observación científica.

“La norma lumínica anterior, que fue derogada, era mala, no servía en realidad para proteger adecuadamente los cielos chilenos para la observación astronómica. Por lo tanto, es una buena noticia que haya sido derogada, pero ahora necesitamos instaurar una nueva norma que sí sirva, y para eso ya se han realizado estudios y hay una propuesta que ojalá, lo antes posible, pueda ser instaurada como una nueva norma lumínica que esta vez sí va a proteger la oscuridad y la calidad de los cielos del norte de Chile para la observación astronómica”, expresó la astrónoma Premio Nacional de Ciencias Exactas María Teresa Ruiz.

La polémica contaminación lumínica

Cabe recordar el proyecto INNA de la generadora AES Andes, el cual estuvo en el centro de la polémica después que la comunidad científica alertara que afectaría la observación astronómica en el norte del país. El proyecto –que se ubicaría en la comuna Taltal, Región de Antofagasta– contemplaba una inversión de 10 mil millones dólares y se encontraba detenido en tramitación tras su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el pasado 2024.

El proyecto fue ampliamente rechazado por la comunidad científica y, durante la campaña presidencial, el entonces candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, mostró su rechazo a INNA.

“Si queremos ver el tema del empleo, avancemos en Dominga, avancemos en proyectos mineros, en lugares donde no contaminen el cielo chileno. Estos cielos son únicos, únicos a nivel mundial. ¿Me van a decir que porque quieren instalar una planta de hidrógeno verde, que la podrían instalar en el sur? El Presidente nos ha dicho que el oro verde está en Magallanes. ¿Ha ido cuántas veces a Magallanes a votar? ¿Cuántas veces iba a ver lo que está pasando con la planta de hidrógeno verde en Magallanes, donde podría estar sin contaminar los cielos?”, señaló en un debate presidencial, organizado por la Asociación Nacional de Televisión.

“Tenemos que proteger nuestros cielos, porque eso es un bien para el mundo, no solamente para Chile. Y con cielos como los que tenemos, nos vamos a hacer famosos a nivel mundial. Y la cantidad de recursos que van a llegar a Chile, si es que nosotros respetamos nuestro cielo, pueden ser muchos más que una planta de hidrógeno verde que está ahí en proceso de, y que además, con ellos, nunca la van aprobar”, añadió.

Con ello, el candidato Kast definió su ruta respecto al proyecto, afirmando que, en su caso, “lo decimos claramente: vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”.

Bernardita Ried, PhD en Física mención Astrofísica, de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, sostuvo que ya se habían hecho varias críticas desde la comunidad astronómica, porque la normativa “era muy laxa para las condiciones que necesitábamos de astronomía, porque establecía un parámetro nacional de cuánto era el máximo de contaminación lumínica, sin considerar la oscuridad inherente de cada lugar. Entonces, ese decreto ya era malo, y lo que queremos es un decreto más contundente, con protecciones más efectivas”.

Aunque advirtió que no se ha interpuesto una nueva. “E speramos que eso se haga en lo antes posible, porque existe la posibilidad de que haya inversiones que se quieran hacer, y que postulen al Servicio de Evaluación Ambiental algunos proyectos, y que les cambie las reglas del juego de un minuto para otro, en el sentido de que, si lo postulan hoy día y en tres días más subimos un decreto, esa empresa puede alegar que le estamos cambiando las reglas del juego”, señaló Ried.

“Entonces, lo que sí considero importante es que esto se haga muy rápidamente. Es una urgencia que tengamos una norma clara establecida, siguiendo los lineamientos del comité que estuvo participando para generar cuáles eran las mínimas condiciones que teníamos que tener de contaminación, para que la astronomía siga siendo una de las mejores ciencias que hay en Chile”, agregó.

En relación con la resolución del Diario Oficial, desde la Fundación Cielos de Chile, su directora ejecutiva, Daniela González, planteó que este tipo de decisiones deben entenderse dentro de los procesos propios de cambio de administración.

“Esperamos que esto sea una ventana para mejorar esta guía, de manera que pueda actualizarse a criterios actuales en donde realmente se pueda dar una protección a los sitios astronómicos”, sostuvo.

“Esperamos que esto sea una oportunidad para trabajar en conjunto con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio del Medio Ambiente y con la comunidad científica, y poder generar criterios que estén actualizados”, agregó.

Por otro lado, la representante del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile, Itziar de Gregorio, expresó: “Chile puede sentirse muy orgulloso de ser un lugar excepcional para la observación astronómica gracias a sus cielos prístinos. Esa condición única ha permitido albergar los telescopios más potentes del mundo, impactando muy positivamente al desarrollo de la ciencia, al prestigio del país y al conocimiento de la humanidad. Precisamente por eso, y considerando lo conocido hoy, resulta indispensable que los criterios y normas que buscan resguardar ese patrimonio respondan a los más altos estándares de protección, como los recomendados por la Unión Astronómica Internacional, actualizados hace exactamente un año”.