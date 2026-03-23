Falleció reconocido bioquímico Ricardo Maccioni

El reconocido bioquímico Ricardo Maccioni falleció el sábado a los 80 años, informó este lunes el diario El Mercurio.

Académico del Departamento de Biología de la Universidad de Chile, tuvo una importante trayectoria científica, en específico debido a su aporte al estudio del Alzheimer.

Su trabajo incluyó investigaciones y conferencias en prestigiosas universidades de Estados Unidos, su rol como profesor visitante en el Max Planck Institute for Biophysics de Alemania, más de 80 becas de investigación, entre ellos el Premio Milheim para la Medicina, la Cátedra Presidencial para la Ciencia y la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile.

En enero de este año, Maccioni había recibido la distinción la Orden de la Estrella de Italia en una ceremonia realizada en la Facultad de Ciencias.