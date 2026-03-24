Feria Ch.ACO celebra 16 años con un homenaje a la “Loca Geografía” de Chile y más de 250 artistas

Con un fuerte énfasis en la identidad territorial y la profesionalización del mercado del arte, este miércoles 25 de marzo inicia la 16.ª edición de Ch.ACO. Este año, la feria se traslada al Metropolitan Santiago un cambio estratégico que busca reafirmar su carácter de centro ferial y espacio de transacciones comerciales.

Bajo la curaduría titulada “Una loca geografía“, inspirada en la obra homónima de Benjamín Subercaseaux de los años 40, la feria busca rendir homenaje a la riqueza y diversidad presente en paisajes e identidades de Chile. Uno de los objetivos de esta versión es la descentralización, otorgando una visibilidad inédita a proyectos que provienen de regiones como Arica, Iquique, Antofagasta, Talca, Concepción y Quintero.

“Tener 16 años no es menor. Podemos hablar de arte, de música, de moda y de mucho más. En esta edición nos hemos enfocado en dividir cada jornada en distintos tipos de públicos y panoramas, ampliando la experiencia de la feria más allá del recorrido por las galerías”. señaló Elodie Fulton, fundadora y directora de Ch.ACO.

En un mismo día es posible pasar de galerías emergentes que debutan en una feria internacional, como Cripta, con una propuesta liderada por tres mujeres sub 30, a galerías consolidadas como Espacio O, que presentará obras de Norton Maza, artista seleccionado para representar a Chile en la Bienal de Venecia; y también a piezas históricas de alto valor, como una obra de Roberto Matta por Galería Prima.

El artista Onlyjoke, Camilo Huinca abordó el lugar del arte contemporáneo en la cultura visual actual y el cruce entre ilustración, diseño y arte como parte de las nuevas prácticas creativas.

“Hoy el arte contemporáneo dialoga cada vez más con otros lenguajes visuales como la ilustración, el diseño o incluso la cultura digital. Espacios como Ch.ACO permiten que esas prácticas se encuentren, circulen y conecten con nuevas audiencias. Además, que curadores y museos internacionales visiten la feria abre oportunidades muy concretas para que el trabajo de artistas que se presenta a través de las galerías pueda proyectarse hacia colecciones y circuitos fuera de Chile”, mencionó el artista.

La feria funciona además como un punto real de circulación e internacionalización del arte chileno: museos y agentes internacionales viajan especialmente a Ch.ACO-16 para ver y adquirir obra chilena, incorporándose a sus colecciones y llevándola a sus países.

El catálogo reúne a más de 250 artistas, curadores, directores de museos, coleccionistas y agentes culturales provenientes de 16 países, quienes participarán en distintas actividades de la feria, incluyendo conversatorios, encuentros profesionales y recorridos curatoriales.

Entre los invitados destacan curadores y representantes de importantes instituciones como el Solomon R. Guggenheim Museum, el Saint Louis Art Museum, el Denver Art Museum y el Museo de Arte de Lima (MALI), quienes viajarán a Santiago para conocer la propuesta de galerías presentes en la feria y evaluar la adquisición de obras para sus colecciones institucionales.

La llegada de estos museos forma parte de la estrategia de Ch.ACO para fortalecer la circulación internacional del arte producido desde Chile y Latinoamérica. Cada año, curadores, coleccionistas y representantes institucionales visitan la feria para conocer nuevas propuestas y establecer vínculos con galerías, generando oportunidades concretas para que obras ingresen a colecciones públicas y privadas fuera del país.

La gerente general de Metropolitan Santiago, Vanessa Joubert, sostuvo que, “reconocer la trayectoria de Federico Assler es también reconocer una parte esencial del arte contemporáneo en Chile. Las esculturas que forman parte de Metropolitan Santiago aportan un sello artístico propio al recinto y dialogan con su arquitectura patrimonial y con la historia cultural del país. Su obra le da al espacio una identidad particular, donde el arte acompaña la realización de encuentros de gran relevancia nacional e internacional. Este reconocimiento busca relevar ese legado y reconocer su aporte a la cultura de Chile y que también forma parte de la identidad del lugar”.

Con una mayor escala de exhibición, nuevas galerías y una programación que incluye conversatorios, performances, un polo gastronómico, zona lounge, Kross Garden, encuentros profesionales y talleres infantiles, Ch.ACO-16 se proyecta como la versión más grande en los 16 años de historia de la feria, consolidándose como una plataforma clave para el diálogo entre escenas locales e internacionales del arte contemporáneo.

Entradas disponibles en Ticketmaster.

Descuentos: 20% de descuento para vecinos de las municipalidades de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Colina, Ñuñoa y La Reina.

Precios:

Entrada VIP: $75.000

$75.000 Jueves–viernes: $12.500

Sábado–domingo: $13.500

Horarios público general:

Jueves 26: 12:00 – 21:00 hrs (Inauguración protocolar: 13:00 – 14:00 hrs)

Viernes 27: 12:00 – 21:00 hrs

Sábado 28: 12:00 – 21:00 hrs

Domingo 29: 12:00 – 20:00 hrs

Dirección: Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura, Santiago, Chile.

Más información: www.chaco.cl