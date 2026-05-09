[Lo+Leído] El CV de Sedini: teatro, canto, artes y un enigmático magíster al alero de Max Colodro

Paradójico: la ministra vocera, que tiene un magíster en Comunicación Política en la UAI, se ha convertido en un flanco débil para el Ejecutivo, precisamente, por comunicar mal. Un doble clic revela que su tesis de grado no aparece en los repositorios y en la universidad no entregan información.

Mara Sedini es recordada por excompañeros y profesores como una estudiante muy preguntona e incisiva durante sus estudios en el magíster de Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, aunque distante del tono confrontacional que luego exhibió en el programa “Sin Filtros”.

es recordada por excompañeros y profesores como una estudiante muy preguntona e incisiva durante sus estudios en el magíster de Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, aunque distante del tono confrontacional que luego exhibió en el programa “Sin Filtros”. Durante su etapa académica desarrolló cercanía con el analista político Max Colodro , hoy considerado parte de su círculo de consejeros, junto al abogado Gabriel Alemparte , ambos vinculados a sectores de centroderecha y cercanos a su entorno político y mediático.

, hoy considerado parte de su círculo de consejeros, junto al abogado , ambos vinculados a sectores de centroderecha y cercanos a su entorno político y mediático. Además de su trayectoria en televisión y radio, Sedini cuenta con formación artística en teatro, danza y canto en Estados Unidos, así como una licenciatura en Artes obtenida en 2021 en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Su tesis de licenciatura abordó el uso del canto como terapia alternativa para el desarrollo cognitivo de niños pequeños en residencias del Sename, tema relacionado con su experiencia personal como madre de acogida de cuatro niños junto a su pareja, el empresario Martín Krauss Valdés .

. La Universidad Adolfo Ibáñez rechazó entregar información sobre el trabajo final de grado realizado por Sedini en su magíster, invocando la Ley de Datos Personales y señalando que necesitaba autorización expresa de la ministra para divulgar antecedentes académicos o el contenido de la tesis. Sigue leyendo en El Mostrador