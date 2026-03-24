Gobierno suspende becas de magíster y posdoctorado en el extranjero por recorte fiscal

Este lunes, en una sesión de la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao confirmó un ajuste en el presupuesto de la cartera, el cual descenderá de los 588 mil millones a los 565 mil millones de pesos. La medida considera una reducción de recursos de la cartera y la suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero.

“Es importante precisar que Becas Chile corresponde íntegramente a formación en el extranjero. En este contexto, y a partir de observaciones de la Dirección de Presupuestos, se ha decidido la suspensión de estos programas con el fin de evaluarlas”, comentó la ministra Lincolao.

“La reducción que estamos haciendo es para este año, lo que no implica que no podamos discutir en forma diferente el presupuesto para el año que viene,(…) eso depende de como esté la economía. Y una de ellas van a ser las becas del magíster y posdoctorado en el extranjero”, expresó en la instancia.

Tras la sesión, la ministra precisó que “hemos priorizado nuestras universidades y el desarrollo de capacidades dentro de Chile. Todas las becas nacionales se mantienen sin cambios, incluyendo la convocatoria actualmente en curso”.

Además, indicó que “todas las becas nacionales se mantienen sin cambios, incluyendo la convocatoria actualmente en curso”, junto con señalar que se abrió una línea de trabajo para evaluar su fortalecimiento.

El programa Becas Chile fue creado en 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, con el objetivo de financiar estudios en el extranjero. Entre 2014 y 2024 entregó cerca de 7 mil becas, con una inversión aproximada de $454 millones, según un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP). El mismo informe señala que desde 2008 la oferta de magísteres en Chile ha aumentado más de un 115% y la de doctorados cerca de un 200%.

El ex ministro de Ciencia durante el gobierno del ex presidente Gabriel Boric, Favio Salazar, advirtió a El Mercurio que cualquier recorte en un área que apenas recibe el 0,4% del PIB representa un retroceso para el desarrollo del país.

“Es una medida triste que obviamente va a afectar a los jóvenes que quieren aportar al país desde el conocimiento y la innovación”, expresó.

En la misma línea, el presidente Instituto de Chile y la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, señaló que “fortalecer los programas nacionales de postgrado es necesario y puede ser una oportunidad, pero no debe hacerse a costa de debilitar nuestra conexión con el mundo”.

“El desafío es construir un sistema equilibrado: más fortalecimiento interno, pero sin perder la proyección global que Chile requiere para su desarrollo. Un país que invierte cerca del 0,3% del PIB en I+D no puede darse el lujo de reducir su vínculo con el conocimiento de frontera”, agregó Lavandero.

La astrónoma chilena y divulgadora Tere Paneque señaló que el progreso científico del país depende de que los investigadores regresen para aplicar los conocimientos adquiridos en el extranjero.

“Mi opinión es que hay gran parte de la trayectoria académica actual en Chile que se sostiene sobre la postulación a becas estatales para poder continuar los estudios y siempre con el objetivo de poder traer esos conocimientos de vuelta a Chile, que es el espíritu original de las becas. Por ende creo que una gran pregunta es cómo se toma esta decisión, si esta decisión pasa por un tema económico o si esta decisión pasa por una conversación con comités académicos y con becarios actuales. Y creo que es muy difícil confiar en la palabra de que quizás en el futuro se vuelva a repensar o quizás en el futuro volvamos a tener estas vegas y que lo que hace falta es un plan eh un plan robusto. El Ministerio de Ciencia es un ministerio que tiene muy poca dotación de recursos en comparación a otros ministerios y no se siente como que haya una hoja de ruta y un la justificación clara de por qué se está haciendo esto y cuáles van a ser los pasos a seguir para asegurar la continuación del desarrollo de personal capacitado académicamente para los desafíos del futuro que enfrenta Chile y el mundo”, aseguró a El Mostrador.

Por otro lado la antropóloga y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2013), Sonia Montecino expresó a El Mostrador que “En principio está muy bien apoyar y reforzar los Magister y doctorados impartidos por nuestras universidades que ya tienen experiencia suficiente y calidad en los postgrados que ofrecen en las distintas disciplinas, sobre todo apoyar los postdoctorados que implican profundizar la investigación y aportan a las universidades interdisciplina, energías creadoras, pensamiento, innovación y la posibilidad de contar con jóvenes académicos de primera línea en sus carreras Esperamos, sinceramente, que eso se haga realidad y no sea una simple retórica para “endulzar “ una medida drástica”.

Sin embargo, “es evidente que se debe perseguir un equilibrio con la búsqueda de conocimiento en los diversos centros universitarios internacionales, sobre todo en las áreas en que Chile no posee una gran expertiz o es débil. Hoy día es impensable un investigador que no dialogue con el mundo, por cierto es preciso evaluar las fortalezas del programa Becas Chile y, crear instancias colectivas para que esa evaluación permita una conversación que oriente de la mejor manera el apoyo al desarrollo y perfeccionamiento de los saberes. También esperamos que ésta sea una medida transitoria y que sirva para lo que dijimos anteriormente: una posibilidad de pensar en conjunto el horizonte del devenir científico y su indisoluble realidad: la porosidad entre el adentro y el afuera”.