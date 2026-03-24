“Jesucristo Superstar”: Regresa el clásico con una audaz versión futurista a Mori Recoleta

En el marco de Semana Santa, la Agrupación Cultural Volaverunt presentará una renovada lectura del musical “Jesucristo Superstar”, una versión de gran escala que combina música en vivo, coreografías contemporáneas y una estética futurista. La propuesta, que entrelaza una visión distópica con una reflexión sobre la fe en crisis, tendrá funciones entre el 27 de marzo y el 5 de abril, de jueves a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas.

Estrenada originalmente en 1970 con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, “Jesucristo Superstar” se convirtió rápidamente en una de las obras más influyentes del teatro musical contemporáneo. Concebida como una ópera rock que narra los últimos días de Jesús desde la perspectiva de Judas, la obra transformó la tradición del musical al integrar lenguajes del rock, el pop y la narrativa bíblica en una experiencia escénica de fuerte carga emocional.

Más de cinco décadas después, la Agrupación Cultural Volaverunt propone una lectura que traslada la acción al año 2159. En ese escenario, los sobrevivientes de un planeta devastado por desastres provocados por la humanidad enfrentan un paisaje de escasez, tensiones políticas y crisis espiritual, donde las antiguas historias resurgen como una forma de comprender el presente.

“La distopía que imaginamos no es tan lejana a nuestra realidad. Nos interesaba explorar cómo las crisis actuales —ambientales, sociales y políticas— tensionan las ideas de fe, poder y comunidad”, explica el codirector Roberto Armijo. “En ese contexto, los personajes aparecen atravesados por dudas profundas: Judas cuestiona, Jesús resiste y el poder institucional busca imponer orden en medio del caos”.

Dirigido por Armijo y Gonzalo Tapia, el montaje apuesta por una estética dinámica que combina coreografías inspiradas en la danza contemporánea, el jazz y el lenguaje urbano con un diseño visual que refuerza la atmósfera futurista. A ello se suma la presencia de músicos en vivo, un elemento central en la experiencia sonora de la obra.

“Al tratarse de una ópera rock, la música es el motor narrativo. Interpretarla en vivo permite que la energía circule entre intérpretes y público, generando una experiencia mucho más orgánica y envolvente”, señala el director musical Sebastián Baeza.

Para Gonzalo Tapia, el desafío estuvo en acercar el clásico a una sensibilidad actual sin perder su esencia. “La obra sigue siendo profundamente humana: habla de lealtades, traiciones y convicciones. Nuestra apuesta fue situar esas tensiones en un mundo futurista que, paradójicamente, refleja muchas inquietudes de nuestro presente”.

El elenco está encabezado por Juan José Alvear en el rol de Jesús, Luciano Panizza Leigh como Judas y Camila Meriño como María Magdalena, acompañados por un amplio conjunto de intérpretes, bailarines y músicos que completan una puesta en escena de alto impacto visual y sonoro.

Con más de veinte artistas en escena y una duración de 100 minutos, esta nueva versión de “Jesucristo Superstar” se presenta como una experiencia escénica que invita tanto a la reflexión como al disfrute de uno de los clásicos más influyentes del teatro musical.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar www.teatromori.com, donde también se encuentran disponibles los descuentos vigentes para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y miembros de LT Beneficios.

JESUCRISTO SUPERSTAR

Fecha: Del 27 de marzo al 5 de abril

Hora: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs | Domingo, a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 100 minutos

Edad recomendada: +7 años

Ficha artística: Autor: Andrew Lloyd Webber | Dirección: Gonzalo Tapia y Roberto Armijo | Compañía: Agrupación Cultural Volaverunt | Elenco: Juan José Alvear (Jesús), Luciano Panizza Leigh (Judas), Camila Meriño (María Magdalena), Orlando Espinoza Durán (Caifás), Pilar Palma (Anás), Camila Alfaro (Sacerdote), Roberto Armijo (Pilatos), Jacob Reyes Cona (Herodes), Iván Labra (Pedro) y Josefa Díaz (Zelotes) | Dirección coreográfica: Catalina Pincheira Duque | Dirección musical: Sebastián Baeza Risco | Producción general: Roberto Armijo Espinoza | Diseño de vestuario: Carlos Morales Rojas | Elenco: Juan José Alvear (Jesús), Luciano Panizza Leigh (Judas), Camila Meriño (María Magdalena), Orlando Espinoza Durán (Caifás), Pilar Palma (Anás), Camila Alfaro (Sacerdote), Roberto Armijo (Pilatos), Jacob Reyes Cona (Herodes), Iván Labra (Pedro) y Josefa Díaz (Zelotes) | Bailarines/pueblo: Valentina Ferrada Cortés, Isidora Darrigrandi Escobar, Paz Aros San Martín, Fernanda Chacón Martínez, Matías Espina Urra, Carlos Olivares Moroso, Michael Sipan Hernández y Fabián Peñaloza González | Músicos: Ricardo Vidal Pizarro, Macarena Baeza Risco y Cristopher Saenz Vergara | Sonidista: Pablo Burgos Hermosilla.