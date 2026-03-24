Muere José Bengoa, destacado pensador y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025

Este martes se confirmó el fallecimiento del historiador y antropólogo chileno José Bengoa Cabello, reciente Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2025.​

El deceso, ocurrido a los 81 años de edad, fue informado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde Bengoa se desempeñaba como profesor y fundador.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido profesor José Bengoa Cabello, ocurrido este lunes 23 de marzo de 2026, rodeado del amor de su familia. Su partida deja un vacío irreparable en nuestra comunidad y en el pensamiento social latinoamericano. Nuestras condolencias a su esposa y compañera Ximena Valdés y a su familia”, apunta un comunicado.

Nacido en Valparaíso en 1945, dedicó su vida a investigar y visibilizar realidades históricamente postergadas, en particular las del pueblo mapuche, articulando un trabajo que combinó investigación académica, terreno y participación en políticas públicas.

El vínculo de Bengoa con la educación superior fue profundo y sostenido. Formó parte de la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, donde además ejerció como rector en dos periodos (1997–2001 y 2013–2016), consolidando un proyecto educativo con fuerte énfasis en el pensamiento crítico y el compromiso social.

Su trabajo trascendió el ámbito académico. Participó en comisiones orientadas a políticas públicas en materia indígena y campesina, además de integrarse a procesos internacionales vinculados a la resolución de conflictos étnico-políticos en distintas regiones del mundo.

José Bengoa es referente y uno de los más reconocidos especialistas latinoamericanos en materias indígenas y minorías, historia y cultura. Fue un activo participante en el debate intelectual y público. Sus escritos circulan ampliamente, son textos obligados en la educación y han sido un factor determinante en la creación de instituciones y espacios para el desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales.