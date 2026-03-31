Biblioteca Nacional de España recibe el legado de pianista Diana Pey Casado, exiliada en Chile

La Biblioteca Nacional de España ha recibido el legado documental de la pianista, compositora y pedagoga Diana Pey Casado.

El legado contiene, en primer lugar, documentación personal y profesional para trazar de forma nítida la semblanza de la pianista, explica la BNE: certificados académicos, recortes de prensa, programas y carteles de conciertos, fotografías, correspondencia.

Por otro lado, su faceta de compositora está acreditada por partituras, particellas, borradores y apuntes manuscritos correspondientes a cerca de 150 documentos.

Exilio en Chile

El archivo fue localizado por la gestora cultural Beatriz Fontán y el músico e investigador Samuel Diz durante una estancia de investigación en Chile sobre el exilio republicano español de 1939. Ambos realizaron un primer inventario junto a la hija y nietas de la compositora.

Pey Casado se formó en la Academia Marshall y en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, ciudad a la que se trasladó con su familia, desarrolló la mayor parte de su carrera musical en Chile, donde se había exiliado en 1939, al finalizar la Guerra Civil española.

A bordo del ‘Winnipeg’, barco fletado para trasladar exiliados desde Francia a Chile, desarrollaría diversas actividades para la infancia, así como conciertos de piano ofrecidos por megafonía para los más de 2.500 pasajeros que iban a bordo.

Además, una vez asentada en la capital chilena, trabajó como pianista en Radio Cooperativa Vitalicia, unos conciertos que supusieron la primera fuente familiar de ingresos en Chile.

Retomó su formación musical, interrumpida por la contienda, en el Conservatorio Nacional de Música de Chile, donde fue alumna de compositores como René Amengual y Alfonso Letelier.

Asimismo, realizó varias giras por el país, como solista o con formaciones como la Orquesta Filarmónica de La Serena y la Orquesta Sinfónica de Chile. Sus obras ‘Sonata para flauta y piano’ y ‘Sonata para dos pianos’ le granjearon sendos premios de composición.

Su labor docente tuvo como marco la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escénicas de la Universidad de Chile, centro del que llegó a ser vicedecana y decana subrogante. Las turbulencias políticas volvieron a afectarla y en 1973, como resultado del golpe de Estado del general Augusto Pinochet, fue destituida de todos sus cargos universitarios y se vio obligada a un segundo exilio, esta vez a Miami, donde murió en 1988.