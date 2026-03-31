Los Jaivas deslumbran en el Festival REC y anuncian fechas de su gira para Concepción y Valparaíso

Con un concierto multitudinario y profundamente emotivo, Los Jaivas reafirmaron su vigencia y conexión con el público en el Festival REC, uno de los encuentros musicales más importantes del país, al que regresaron tras su última presentación en 2017.

El show, realizado el sábado 28 de marzo, tuvo una hora de duración y ofreció un recorrido por momentos esenciales de su repertorio, partiendo con “En la quebrá del ají”, pasando por himnos como “Hijos de la tierra”, “Sube a nacer conmigo hermano” y cerrando con “Todos juntos”, la banda consolida una puesta en escena que volvió a reunir a distintas generaciones en torno a su música.

Tras su ovacionada participación en REC, la banda anunció nuevas fechas de su esperada gira “Alturas de Macchu Picchu 45 años”, sumando Concepción el próximo 12 de septiembre en el Teatro Universidad de Concepción, y Valparaíso el 12 de diciembre en el Teatro Municipal de Valparaíso, fechas que se suman a las más de 15 ciudades ya anunciadas en el país. Las preventas de entradas para estos conciertos ya se encuentran disponibles, con un 25% de descuento para clientes de Tarjetas BancoEstado, beneficio vigente hasta el 2 de abril.

La emblemática obra “Alturas de Macchu Picchu” inspirada en la poesía de Pablo Neruda volverá a los escenarios con un recorrido por todo Chile que comenzará el 15 de mayo en el Teatro Regional Lucho Gatica y continuará el 16 de mayo en el Teatro Regional del Maule, además de presentaciones el 30 de mayo en Hotel Dreams Temuco y el 31 de mayo en Hotel Dreams Valdivia.

El tour celebrará los 45 años de uno de los discos más influyentes de la música latinoamericana, en una gira nacional e internacional que reunirá memoria, identidad y nuevas generaciones en torno al legado de Los Jaivas, proyectando una de las obras fundamentales del cancionero continental hacia el presente y el futuro.

Las fechas y ciudades confirmadas para el tramo nacional de la gira son:

15 de mayo – Rancagua (Teatro Regional Lucho Gatica)

16 de mayo – Talca (Teatro Regional del Maule)

30 de mayo – Temuco (Hotel Dreams)

31 de mayo – Valdivia (Hotel Dreams)

05 de junio – Antofagasta (Hotel Enjoy)

12 de junio – Chillán (Teatro Municipal de Chillán)

26 y 27 de junio – Frutillar (Teatro del Lago)

11 y 12 de julio – Arica (Hotel Antay)

24 de julio – La Serena (Hotel Enjoy)

15 y 16 de agosto – Viña del Mar (Teatro Municipal de Viña del Mar)

28 de agosto – Coyhaique (Hotel Dreams)

12 de septiembre – Concepción (Teatro Universidad de Concepción)

26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

10 de octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

12 de diciembre – Valparaíso (Teatro Municipal de Valparaíso)

En los próximos días se anunciarán más fechas y ciudades.