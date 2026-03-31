Mozart, Borges, teatro y nuevas expresiones artísticas marcan el año cultural de la U. Andrés Bello

Referencias a la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, por la conmemoración de los 270 años de su nacimiento; el debut del ballet clásico en el Campus Casona Las Condes y un ciclo online dedicado a Jorge Luis Borges, son parte de las 90 actividades presenciales y digitales abiertas a la comunidad que ofrece la temporada 2026 de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

Como ya es habitual, parte de las actividades que se realizan mes a mes son los tradicionales conciertos que realiza la Camerata UNAB que dirige el maestro Santiago Meza. Este año, el ciclo considera 12 conciertos con solistas internacionales y presentaciones en Santiago y regiones. La temporada partió el 18 de marzo con un homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart.

La orquesta —integrada por 20 músicos- cumple 23 años de trayectoria y se ha consolidado como uno de los elencos con programación continua en el país.

“El primer pilar de nuestra temporada es la Camerata de la Universidad Andrés Bello, esta orquesta de músicos que ya lleva 23 años de existencia. Tendremos este año una temporada de música clásica con 12 conciertos en los cuales participarán importantes y destacados solistas extranjeros”, señala el director de la Dirección de Extensión Cultural UNAB, Felipe Karadima Skarmeta.

Además del concierto en homenaje a Mozart, en la temporada se destacan el “Concierto a la carta en el Teatro del Lago de Frutillar, el 22 de abril y el Concierto para guitarra Opus 30 de Giuliani, con el guitarrista chileno Romilio Orellana.

Nuevas expresiones artísticas

Una de las novedades de la temporada 2026 es que se incorporan nuevas disciplinas escénicas. Tal es el caso de una presentación de ballet clásico, el 20 de mayo, a cargo del Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago en el Campus Casona Las Condes.

A ello se suman una presentación de tango, el 25 de junio; y espectáculo de flamenco el 15 de octubre, encabezado por el bailaor chileno Pedro Fernández, radicado en Madrid, junto a su compañía con música en vivo.

En teatro, la programación incluye dos montajes destacados: La Verdad y La Sociedad de los Poetas Muertos.

Borges, Cleopatra y Gaudí

La línea digital también tendrá un espacio relevante en la temporada.

El próximo 14 de abril se presentará la destacada historiadora española Doctora Eva Tobalina con la conferencia “Cleopatra, el último faraón de Egipto”.

El 23 de junio se realizará un conversatorio online en conmemoración de los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, con la participación de Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y del escritor argentino Alejandro Vaccaro, especialista en Borges.

En agosto, el 5 de ese mes, se ofrecerá una visita guiada virtual a la Sagrada Familia, diseñada por Antoni Gaudí, en el marco de los 100 años de su fallecimiento.

Cultura abierta a la comunidad

La temporada 2026 busca consolidar a la Dirección de Extensión Cultural UNAB como un espacio abierto, transversal y con una programación que combina música clásica, artes escénicas, pensamiento y patrimonio cultural, tanto en formato presencial como online.

“Creo que con estas actividades se puede dar una visión general y de las distintas cosas que presentaremos este año”, concluye Felipe Karadima Skarmeta.

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