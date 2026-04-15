“Parecido a la felicidad”: clásico chileno llega a Mori Bellavista bajo la dirección de Moira Miller

El próximo 23 de abril se estrenará en Teatro Mori Bellavista una nueva versión de “Parecido a la felicidad”, montaje dirigido por Moira Miller que recupera uno de los textos más emblemáticos de Alejandro Sieveking. Con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas, la obra propone una mirada sobre el amor, la amistad y las aspiraciones de una generación en tránsito hacia la modernidad.

Ambientada en un Chile que comienza a experimentar transformaciones sociales, culturales y morales, la historia se centra en un grupo de jóvenes que llegan a la capital en busca de oportunidades, libertad y una vida distinta.

En ese cruce de aspiraciones, afectos y precariedades, la obra despliega un triángulo amoroso que tensiona las normas de la época: una mujer decide convivir con el hombre que ama, desafiando convenciones sociales aún rígidas —representadas por su padre que trata de poner orden—, mientras la amistad, el deseo y los proyectos de futuro se entrelazan en un equilibrio inestable.

Para su directora, mantener la obra en su tiempo original no es un gesto simplemente nostálgico, sino una decisión artística y estética. “Queremos que se produzca un diálogo entre abuelos, padres, madres, hijos y nietos respecto de cómo eran los jóvenes y adultos de antaño, y así entender también nuestra propia manera de pensar y de relacionarnos”, señala Moira Miller. En esa línea, la propuesta busca evidenciar continuidades y tensiones entre distintas épocas, poniendo en escena preguntas que siguen vigentes más de 60 años después de su estreno original.

El montaje, a cargo de La Mafia Teatro, asume el desafío de acercar el texto a nuevas audiencias sin alterar su esencia. Con un elenco integrado por Giordano Rossi, Margarita Larraín, Diego Ruiz y Sebastián Ramírez, la obra se construye desde la cercanía interpretativa y un tono que transita entre la ternura, el humor y una aguda observación de la vida cotidiana.

Para Rossi, el proyecto tiene además una dimensión personal. El actor recuerda su vínculo directo con Sieveking y la huella que dejó en su formación. Volver a este texto —dice— implica también “reencontrarse con su humanidad, con esa forma tan sencilla y profunda de mirar a las personas”. En ese sentido, el montaje se configura no sólo como una puesta en escena, sino como un gesto de memoria: una manera de hacer presente a un autor cuya escritura sigue interpelando.

En el centro de la obra aparece, inevitablemente, la pregunta en torno a la felicidad. No como un estado alcanzable o definitivo, sino como una construcción frágil, atravesada por expectativas, decisiones y circunstancias. “La obra invita a preguntarnos qué significa realmente ser feliz”, plantea el actor Diego Ruiz. “Cada personaje persigue su propia idea de felicidad, pero la vida se encarga de tensionar constantemente aquello que creemos que nos hará felices”.

Ese conflicto —entre lo que se desea y lo que es posible— recorre toda la dramaturgia de Sieveking, marcada por una profunda observación de las relaciones humanas y una capacidad singular para capturar lo cotidiano sin perder su complejidad. En “Parecido a la felicidad”, esa mirada se traduce en una obra que, sin grandilocuencias, expone las contradicciones de una generación que comienza a cuestionar las estructuras heredadas.

Más de medio siglo después de su escritura, el texto no solo conserva su vigencia, sino que se resignifica en un presente donde las nociones de estabilidad, proyecto de vida y realización personal vuelven a estar en disputa. En ese cruce, la apuesta de Miller propone mirar hacia el pasado como una forma de entender el presente.

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PARECIDO A LA FELICIDAD

Fecha: Del 23 de abril al 16 de mayo

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 60 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autor: Alejandro Sieveking | Dirección: Moira Miller | Compañía: La Mafia Teatro | Elenco: Giordano Rossi, Margarita Larraín, Diego Ruiz y Sebastián Ramírez | Diseño integral y vestuario: Andrea Contreras | Música: Pablo Villalabeitía | Asistencia de dirección: Raoul Pinno | Fotografía: Daniela Miller | Producción: Margarita Larraín y Sebastián Ramírez | Producción ejecutiva: Moira Miller y Diego Ruiz.