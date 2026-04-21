Camerata Vocal Universidad de Chile presenta Misa Tango de Martín Palmeri

Una de las obras corales latinoamericanas más interpretadas en todo el mundo, Misa Tango (Misa a Buenos Aires), del compositor argentino Martín Palmeri, será interpretada el jueves 23 de abril a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, a cargo de la Camerata Vocal Universidad de Chile, bajo la dirección artística del maestro Juan Pablo Villarroel.

El concierto contará con la participación como solista de la mezzosoprano María Fernanda Carter, integrante de la Camerata Vocal Universidad de Chile, junto a los destacados músicos invitados Rodolfo Jorquera en bandoneón, Pablo Morales en piano y Cristián Errandonea en contrabajo, este último integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Escrita entre 1995 y 1996 y estrenada ese último año en el Teatro Avenidas de Buenos Aires, constituye una obra que ha conquistado escenarios de todo el mundo por su originalidad y fuerza emotiva, uniendo la tradición coral académica con el lenguaje expresivo del tango argentino.

Compuesta sobre el texto tradicional de la misa latina, traslada este repertorio sacro a un contexto musical contemporáneo, incorporando ritmos, acentos y climas propios del tango. “La Misa Tango es una obra con un lenguaje armónico muy clásico pero el ritmo es el típico 4/4 del Tango, mientras que sus partes son las propias de la Misa católica”, comenta el director del elenco Juan Pablo Villarroel.

Estructurada en seis movimientos —Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei—, la obra propone un diálogo entre lo sacro y lo popular, ofreciendo una lectura cercana y emocional del texto litúrgico. Concebida para el ámbito de concierto más que para el uso religioso, la pieza se ha consolidado como un referente del repertorio coral contemporáneo latinoamericano. Asimismo, logró una importante notoriedad al ser interpretada el año 2013 en la entronización del Papa Francisco, como una referencia al país de origen del Pontífice.

Las entradas para todas las funciones están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano). Más información en ceacuchile.cl.