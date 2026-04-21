“Buena pero zurda”: MOP se desmarca de polémico Excel que calificaba a funcionarios según ideología

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se desmarcó de la polémica generada por la difusión de una planilla de Excel que evaluaba a funcionarios y exfuncionarios en la región de Coquimbo según su orientación política.

El documento se conoció luego de ser enviado por error en un correo masivo a trabajadores de la cartera, lo que generó cuestionamientos debido a que incluía comentarios que aludían a la ideología de las personas por sobre su desempeño laboral.

Entre las expresiones contenidas en la planilla figuraban frases como “ni fu ni fa zurdo”, “buena pero zurda” o “el más zurdo de todos, nefasto, sí o sí fuera”, además de recomendaciones de reemplazo bajo la categoría “Nuestra gente”.

Frente a la controversia, el MOP señaló que el archivo no forma parte de sus procesos institucionales. “La planilla difundida en medios y redes sociales no tiene su origen en esta cartera ni forma parte de sus procesos internos de gestión o evaluación de funcionarios”, indicaron.

Asimismo, precisaron que, según los antecedentes recopilados, el documento habría sido enviado desde el Serviu de la región de Coquimbo en el contexto de correos masivos. “Esa institución ya ha instruido un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”, agregaron.

Desde el ministerio también señalaron que colaborarán con todas las instancias que investiguen el caso. “La confianza en las instituciones se construye con seriedad, transparencia y reglas claras”, indicaron.

El caso generó reacciones desde la oposición. El senador Daniel Núñez (PC) calificó la situación como una posible “persecución política” y solicitó explicaciones al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

“Califican a trabajadora de ‘buena pero zurda’, lo que demuestra que no importa la capacidad, sino solo la finalidad de meter a ‘los suyos’”, afirmó.

Por su parte, la diputada Carolina Tello (FA) anunció el envío de un oficio a la Contraloría para que se investiguen los hechos. “Si se confirma que se están clasificando funcionarios públicos por su pensamiento político (…) podríamos estar frente a un caso de persecución política en el Estado”, señaló.

La parlamentaria añadió que las evaluaciones en el sector público deben basarse en criterios de mérito y desempeño, y no en la orientación política de los trabajadores.