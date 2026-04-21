Más funcionarios de La Pintana denuncian la “cuota Pizarro”: cobros de dinero para financiar viajes

Nuevos antecedentes sobre cobros de dinero a funcionarios municipales en La Pintana han salido a la luz, ampliando la controversia en torno a la denominada “cuota Pizarro”.

Según reveló inicialmente El Mostrador, el exdirector ejecutivo de la Corporación Cultural de la comuna, Claudio Espinosa, presentó una querella contra el exjefe de gabinete de la alcaldesa, Alejandro Vargas, acusando que en mayo de 2025 se le solicitó el pago de $200.000 para financiar un viaje de la autoridad a Alemania.

De acuerdo con su testimonio, la solicitud se realizó en una reunión con otros directivos municipales y el dinero debía ser transferido directamente. Posteriormente, Espinosa aseguró que el viaje ya estaba financiado por organismos internacionales, sin que existiera rendición del dinero solicitado.

A estos antecedentes se suman nuevos relatos recogidos por el sitio Reportea, donde exfuncionarios —incluyendo jefaturas que pidieron reserva de identidad— aseguran que el cobro de cuotas era una práctica recurrente dentro del municipio.

Según indicaron, los pagos eran solicitados para financiar campañas electorales, despliegues políticos y viajes, y en muchos casos se realizaban directamente desde los sueldos de los trabajadores.

“Pagábamos porque, de no hacerlo, temíamos caer en una lista negra”, señaló uno de los testimonios recogidos en el reportaje.

Otro de los relatos apunta a que estas solicitudes no se limitaban a altos cargos, sino que también alcanzaban a funcionarios de menor rango a través de las jefaturas, generando una estructura de recaudación interna.

Las denuncias también incluyen el testimonio de la excoordinadora de comunicaciones del Departamento de Educación, Daniela Alvarado, quien aseguró que se le solicitó dinero en al menos tres ocasiones para financiar campañas, con montos que se entregaban en efectivo o mediante transferencias. El comprobante de esa transferencia por $68.000 menciona en la glosa del pago que este se realizaba por encargo de una funcionaria que entonces también trabajaba en el Departamento de Educación Municipal.

Los antecedentes dan cuenta de que esta práctica se habría extendido entre 2020 y 2025, según correos electrónicos y mensajes revisados en la investigación.

Desde la Municipalidad de La Pintana, en tanto, descartaron tener registros de estas prácticas. “La Ilustre Municipalidad de La Pintana informa que no cuenta con antecedentes ni registros que den cuenta de las prácticas señaladas”, indicaron, agregando que los aportes de campaña se canalizan a través del Servicio Electoral.

En tanto, el pasado 14 de abril en el concejo municipal de La Pintana se debatió sobre el financiamiento de los viajes de la alcaldesa al extranjero. Durante esa jornada la alcaldesa Pizarro se refirió brevemente a esa denuncia: “Solo me voy a referir a parte de las alusiones que hemos conocido a través de la prensa, una querella que hay entre un exfuncionario y un funcionario nuestro. Es un problema entre ellos, yo no me voy a hacer cargo porque a mi no me alude y por lo tanto soy partidaria de que las instituciones existen y si existen es para que las investiguen” (SIC).

En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Sur ya inició diligencias tras la querella presentada, en una investigación que podría incorporar estos nuevos testimonios.