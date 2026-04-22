Obra que retrata la violencia de las calles porteñas en Sala UPLA

Sala de Arte Escénico UPLA, Guillermo González de Hontaneda 855, Cerro Playa Ancha, Valparaíso.

Viernes 24 de abril y sábado 25 de abril – 19:00 horas / Domingo 26 de abril – 18:00 horas.

Entradas: $5.000. Estudiantes y personas mayores de 60 años pagan $3.500.

La obra “#C4LL3”, escrita por Savka Plancic, es una tragedia urbana que ocurre durante una noche en las calles de Valparaíso y que aborda la soledad de quienes viven en la marginalidad.

La obra es dirigida por Andrés Hernández y el elenco está conformado por Daniela Alcaide, María Jesús Salvatierra, Lucía Silva, Lenk Lobos y Emily Fernández.

“#C4LL3” presenta a una pareja de asaltantes, dos pequeños hermanos a merced del destino, un perro que reflexiona y habla, y un individuo que vive en la calle, conviviendo en medio de una vida de violencia, drogas y soledad. Una puesta en escena que apela a lo lúdico y teatral como recurso de acción y reflexión sobre la soledad y la vida al margen en el transcurso de una noche.

La actriz Daniela Alcaide pertenece a la segunda generación de actores y actrices formados en la UPLA y es parte del elenco de #C4LL3.

“Los personajes de esta obra fácilmente podemos identificarlos con personas reales que vemos en la calle. Es súper interesante no sólo abrir este mundo desde los conflictos que se pueden abordar en torno a la marginalidad, sino, a mi parecer cómo cuestionarnos el valor de los afectos en la calle o en el espacio de la marginalidad, que quizás es algo de lo cual no estamos tan conscientes”, destaca Daniela Alcaide.

Andrés Hernández destaca la potencia del texto escrito por Savaka Plancic, actriz formada en la carrera de Teatro de la UPLA, ya que “propone con fuerza y claridad lo que es Valparaíso, rescatando elementos característicos que ponen en conflicto la humanidad de esta ciudad. Es decir pone en evidencia la violencia, la soledad, la droga, como factores que pueden poner en crisis a estos seres que están al margen”.

El director teatral destaca además como valores de esta propuesta escénica el carácter lúdico del diseño escénico al decidir trabajar la escenografía con “volúmenes bidimensionales creando un juego o distancia del hiperrealismo de lo que ocurre en la calle , en la escena y lo lúdico de la estética de la obra. Esto hace que sea una obra rápida y dinámica, donde el espectador disfruta el fenómeno teatral y se entretiene”.