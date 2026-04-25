Chile gana mejor largometraje documental con “Sincronía” en el cierre de Marcinefest 2026

Con un Teatro Biobío a su máxima capacidad y una atmósfera de celebración por el patrimonio azul, el Cuarto Festival Internacional de Cine del Mar (Marcinefest 2026) culminó hoy su edición más masiva y ambiciosa. La ceremonia de clausura estuvo marcada por la premiación de las tres categorías: largometraje, cortometraje y animación.

El jurado internacional otorgó el premio a Mejor Largometraje Documental a “Sincronía” (Chile, de Caro Bloj), una obra destacada por su lenguaje audiovisual inmersivo y original, que retrata con gran sensibilidad la fortaleza y resiliencia de dos mujeres y su profundo amor por los ecosistemas acuáticos. En tanto, el premio a Mejor Animación recayó en “A 5 minutos del mar” (Rusia, de Natalia Mirzoyan), valorada por su poética forma de mostrar cómo el océano nos libera y conecta con nosotros mismos, independientemente de la edad.

La vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (VRIM) de la Universidad de Concepción, Dra. Ximena Gauché, destacó el impacto institucional del evento: “Para la Universidad de Concepción, apoyar este festival es el reflejo de una convicción centenaria: el arte y la cultura son fundamentales para la transferencia del conocimiento. La investigación científica sobre el ecosistema marino que se desarrolla en nuestros centros de excelencia adquiere una nueva dimensión al encontrarse con el lenguaje cinematográfico, permitiéndonos llegar a distintas generaciones y fomentar una conciencia colectiva sobre la urgencia de proteger nuestro patrimonio natural. Este festival es un ejemplo concreto de un ecosistema de innovación interdisciplinario donde la ciencia y el arte se nutren mutuamente en un diálogo recíproco”.

Para el Dr. Renato Quiñones, director del Instituto Océanos de la Universidad de Concepción, sumarse por primera vez a la organización del festival ha sido un hito fundamental: “Para el Instituto Océanos de la Universidad de Concepción, participar de la organización del Marcinefest reafirma el compromiso con la vinculación científica innovadora. Entendemos que la ciencia de excelencia no puede quedarse solo en los laboratorios; debe trascender y conectar con la comunidad. El cine documental es una herramienta poderosa para transformar datos científicos en emociones y conciencia ciudadana, y estamos orgullosos de que esta alianza permita posicionar a nuestra región como un referente nacional en cultura oceánica”.

Por su parte, Pablo Rosenblatt, director del Marcinefest, resaltó la calidad de la selección: “Estamos muy orgullosos del nivel alcanzado. Las obras ganadoras no solo demuestran un dominio técnico excepcional, sino que logran lo que buscamos como festival: conmover y movilizar. Películas como ‘Sincronía’ nos invitan a una reflexión profunda sobre nuestra coexistencia con el mar, utilizando un lenguaje que rompe esquemas y nos sumerge literalmente en la experiencia”.

Palmarés y menciones especiales

En la categoría de Mejor Cortometraje Documental, el triunfo fue para “Sei, la ballena desconocida” (Argentina, de Juan María Raggio y Mariano Fernandez), por su destreza técnica y su mirada esperanzadora sobre el rol de la ciencia en la conservación.

El jurado también otorgó menciones especiales a: “Agua invadida” (Uruguay, de Carolina Sosa. Mención Largometraje) por su valiente denuncia sobre la pesca ilegal y su impacto en las políticas públicas; a “El calamar” (Irán, de Javad Gholam Nejad Jabri. Mención Cortometraje), por generar una empatía profunda con una especie con la que tenemos más en común de lo que creíamos; y “El cangrejo violinista” (China, de Tang Chen. Mención Animación), por capturar las aventuras de un animal marino poco retratado y su llamado a cuidar cada ser del mar.

Crecimiento y alcance regional

Esta cuarta edición consolidó al certamen como un hito de vinculación ciudadana en el Gran Concepción. Bárbara Léniz, productora del festival, subrayó el éxito logístico: “Este año dimos un salto cuantitativo y cualitativo. Sumamos más instituciones, diversificamos las actividades y vimos cómo la comunidad respondió llenando cada función. Agotar las entradas para el estreno de ‘Ocean’ (BBC) y ver la alta expectativa generada confirma que el Marcinefest ya es parte de la identidad de nuestra región”.

Un punto alto fue el Programa Educativo, que movilizó a cientos de estudiantes de enseñanza básica y media en comunas como Concepción, Hualpén, Talcahuano y Coronel, permitiendo que niños y jóvenes interactuaran con científicos y exploradores de primer nivel.

El gran cierre, con la proyección exclusiva de la superproducción narrada por Sir David Attenborough, puso el broche de oro a tres días donde Concepción fue la capital del cine y la ciencia oceánica.