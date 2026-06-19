Periodista español Jacobo García gana el Premio Anagrama de Crónica

El periodista español Jacobo García ganó el Premio Anagrama de Crónica / Fundación Giangiacomo Feltrinelli por su libro “Años luz”, según informó la editorial este jueves.

El galardón tiene como principal objetivo ser un estímulo para el periodismo narrativo en castellano y premiar el trabajo de los mejores cronistas que escriben en castellano. Cuenta con el apoyo de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli y una alianza con el Hay Festival, en cuya edición de Segovia de 2026 participará el ganador.

El jurado, formado por Martín Caparrós, Carlo Feltrinelli, Leila Guerriero, Juan Villoro y Silvia Sesé, seleccionó a la ganadora de entre las 49 obras recibidas –procedentes de 11 países– en la séptima edición del premio, dotado con 10.000 euros.

La obra recoge más de dos décadas de Jacobo García como corresponsal en México, Centroamérica, Venezuela, Colombia o Haití trabajando en medios como Associated Press, El País, El Mundo, Clarín o la COPE. Este libro es una larga crónica de su trayectoria profesional, que se nutre de las hojas de su libreta hasta ahora inéditas, los debates en la redacción o las largas conversaciones con los colegas después de las intensas coberturas, durante estos veintidós años de trabajo.

El autor, reportero infatigable y arriesgado, recorre algunos de los episodios más importantes de la historia reciente de América Latina a través de cinco ejes temáticos: violencia, autoritarismo, cambio climático y desastres naturales, mujeres valientes o la fuerza de la cultura.

Un amplio abanico de vivencias junto a políticos como Hugo Chávez, Álvaro Uribe, Nayib Bukele, Enrique Peña Nieto o Jovenel Moïse. Crónicas sobre pandilleros, narcos o sacerdotes «rojos» junto a entrevistas a carismáticos personajes como Chavela Vargas o Shakira.

Todas las historias de Años luz, narradas con la fuerza y la credibilidad que otorga el gran capital periodístico de García, tienen un enfoque político, pero no dogmático ni militante, que permiten observar las distintas realidades de la región de la mano de personajes tan variados como María Sabina, las patronas del tren de Veracruz, o los valientes periodistas latinoamericanos que resisten brutales amenazas y son un ejemplo para el oficio.

García (Monforte de Lemos, Lugo, 1976) empezó su carrera periodística en la COPE, en los equipos de Antonio Herrero y José María García. Después, durante más de dos décadas, fue corresponsal en México, Centroamérica y Caribe para El Mundo, Associated Press y El País. Desde 2023, forma parte de la redacción de El País en Madrid. Fue editor del texto que ganó el Premio Gabo 2017 en Innovación; y obtuvo los premios Gabo 2021 a la mejor cobertura y True Story 2021.