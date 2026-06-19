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Qué ver en el Mundial: Brasil y Paraguay buscan primer triunfo, y se enfrentan Escocia vs Marruecos DEPORTES Archivo

Qué ver en el Mundial: Brasil y Paraguay buscan primer triunfo, y se enfrentan Escocia vs Marruecos

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El Mostrador Deportes
Por : El Mostrador Deportes
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La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes con cuatro partidos de los grupos C y D. Brasil enfrenta a Haití, Estados Unidos se mide con Australia y Paraguay buscará sumar ante Turquía en el cierre de la jornada.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Mundial 2026 tendrá este viernes actividad en los grupos C y D, con cuatro encuentros programados entre las 15:00 y las 23:00 horas de Chile. La jornada contempla los duelos entre Estados Unidos y Australia, Escocia y Marruecos, Brasil y Haití, además del choque entre Turquía y Paraguay. Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+ transmitirán distintos partidos de la fecha.
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La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este viernes 19 de junio con una jornada que contempla cuatro partidos correspondientes a los grupos C y D, varios de ellos con selecciones que buscan encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

La acción comenzará a las 15:00 horas de Chile en el Lumen Field de Seattle, donde Estados Unidos enfrentará a Australia por el Grupo D. El conjunto norteamericano intentará aprovechar su condición de anfitrión en un partido que podrá verse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

Más tarde, a las 18:00 horas, el Grupo C tendrá uno de los encuentros más atractivos de la jornada cuando Escocia y Marruecos se enfrenten en el Gillette Stadium de Boston. El compromiso será transmitido por Chilevisión, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

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La principal atracción del día llegará a las 20:30 horas con la presentación de Brasil frente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. La selección brasileña buscará sumar una victoria importante en una zona donde aparece como favorita para avanzar. El encuentro contará con transmisión de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+, además de la cobertura radial de ADN Deportes.

La jornada se cerrará a las 23:00 horas con el duelo entre Turquía y Paraguay en el Levi’s Stadium de San Francisco, válido por el Grupo D. Los paraguayos intentarán conseguir puntos valiosos en una zona que también integran Estados Unidos y Australia. El partido podrá seguirse por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+ y ADN Deportes.

Programación del Mundial para este viernes 19 de junio

  • 15:00 horas: Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
    Transmisión: Chilevisión, D Sports y Paramount+
  • 18:00 horas: Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
    Transmisión: Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+
  • 20:30 horas: Brasil vs. Haití (Grupo C)
    Transmisión: D Sports, Paramount+ y ADN Deportes
  • 23:00 horas: Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
    Transmisión: D Sports, Paramount+ y ADN Deportes

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