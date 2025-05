Exposición “Comprensión de lectura” de Fernando Marcos Reyes

Galería de Arte Posada del Corregidor, Esmeralda 749, Metro Bellas Artes.

Inauguración: sábado 24 de mayo – 12:00 horas.

Hasta el miércoles 24 de junio de 2025. Lunes a viernes – 10:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. Sábados: 10:00 a 13:00 horas.

Para mayor información y detalles sobre el transcurso del proyecto, se puede visitar la página de Instagram del artista (@fmarcosreyes), o el Canal oficial de la Subdivisión de Cultura de la I. Municipalidad de Santiago (@culturastgo).

Fernando Marcos Reyes es un artista y profesor de pintura que ha indagado en la errancia como manera de sobrellevar el abrumador ritmo de la actualidad, en tiempos hostiles de hiperconsumo visual, donde se suele perder la conexión entre comunidad y memoria.

Bajo ese contexto que permea las relaciones socioculturales del Chile contemporáneo, el artista propone una serie de pinturas, instalaciones, y objetos modelados en madera alrededor de los dos pisos del emblemático edificio patrimonial, junto a un texto en coautoría con el sociólogo Eugenio Marcos, invitando a los espectadores a reflexionar críticamente sobre un presente dónde las palabras no resultan suficientes para dimensionar la falta de coherencia entre el orden de lo sensible, lo racional, y el horizonte de un futuro común.

Al respecto, y desde la relación entre arte y educación, Fernando Marcos Reyes opina:

“No sé si a través del arte se pueda mejorar la comprensión de lectura. Lo que sí sé, es que el arte contemporáneo permite vincular conceptos aparentemente dispersos. Estoy trabajando la lectura de un texto arbitrario y ficticio. No es cuantificable en palabras, pero sí tiene una forma que permite ser contemplada como relato; a través de imágenes. Pienso que el arte debería acompañarnos en nuestro cotidiano, nos hace más felices y mejores personas”.

Por otra parte, y sobre la pérdida del hábito lector como síntoma de una sociedad fuera de sí, el artista sostiene:

“Hemos perdido hasta el hecho de saber leer. Copiamos palabras y las llevamos a nuestra mente, completamente separadas de nuestro entorno, sin establecer relaciones en profundidad con otros seres humanos. Vivimos segregados en nuestra capacidad de comprensión de lectura, en simultáneo a la consolidación de una sociedad feroz, de una voracidad enorme. Pareciera que estamos dedicados solo a saciar las ansias de consumo, y no necesariamente nuestros gustos o placeres genuinos; si no algo más feo: ¡También me cuesta definirlo!”.

Así, desde la autocrítica y basándose en la economía de medios expresivos y lingüísticos, Marcos comenta:

“En esta exposición presento el signo primario mínimo de la lecto-escritura , el Palote, representado y desplazado hacia una herramienta de madera llamada esteca; este artefacto, pretendo vincularlo con mi trabajo de dibujo y pintura cuestionando el tema de la educación”.

El proyecto expositivo articula un relato visual en cuatro módulos, que recrean imágenes del inconsciente popular colectivo, provenientes del campo de la educación escolar: cuadernos, apuntes, herramientas y modelos de figura humana, además de 18 piezas que oscilan entre pintura y dibujo.

En ese sentido “Comprensión de lectura” podría tratarse de la primera aproximación del artista a la poesía visual, en sintonía con la última obra del poeta Yanko González (“Torpedos”, ediciones Kultrún, 2024), o la novela “Facsímil” de Alejandro Zambra (Anagrama, 2014); en la medida de que el universo referencial de los autores, recurre a elementos concretos de la educación como material de creación artística y literaria.

Sobre el artista:

Fernando Marcos Reyes (Santiago, 1961). Es artista visual, con estudios en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y egresado de Diseño Gráfico de Instituto ARCIS. Ha desarrollado obras ensamblando dibujo, pintura y escultura, además de docencia universitaria y talleres artísticos en municipalidades y para particulares. Recientemente ha participado como artista colaborador en proyectos de Galería Metropolitana de la comuna de Pedro Aguirre Cerda: en la exposición colectiva “La grasa de las capitales” (2021), y “El tren de la salud, 1971-1973” (mural en el Centro Cultural Héctor Fuentes Rojas, 2025). Individualmente expuso en Galería Casa Arpa del Barrio Yungay, con la exposición “La grasa empaña la mirada-los vecinos” (2024).