Documental “Nada es como antes” en Valdivia

Cineclub UAch, Edificio Guillermo Araya, Campus Isla Teja, Valdivia.



Lunes 18 de agosto – 19:00 horas.

Entrada: $1.500.

Se trata de documental tragicómico que se sumerge en el insólito y accidentado proceso creativo de La Patogallina, emblemática compañía de teatro chilena que monta por primera vez un clásico de Shakespeare en tiempos de pandemia.

Producido por La Patogallina, La Copia Feliz, con la colaboración de Fundación Teatro a Mil.

Producción Ejecutiva por Sebastián Pereira, Lorena Ojeda, Claudia Pérez-Muñoz.