Festival del Libro y la Niñez en Renca

Plaza Mayor, Blanco Encalada 1335, Renca.



Sábado 9 y domingo 10 de agosto – 10:00 a 20:00 horas.

La Municipalidad de Renca invita a toda la comunidad a vivir la tercera edición del evento que este año contará con Brasil como país invitado, lo que traerá expresiones culturales y literarias del país sudamericano, con actividades especialmente pensadas para la niñez y sus familias.

El festival contará con una feria del libro compuesta por 40 stands de editoriales, librerías, juegos de mesa y mangas, donde además, estarán presentes organizaciones promotoras de la lectura. A esto, se suma una rica programación artística y cultural, con presentaciones musicales, obras de teatro, talleres, experiencias lectoras y juegos, todo distribuido en distintos sectores de la Plaza Mayor.

Al respecto el alcalde Claudio Castro expresó: “yo soy un convencido que el futuro se construye con educación, con cultura y con espacios que inspiren a nuestras niñas y niños. Por eso, este Festival del Libro y la Niñez no es solo una fiesta de la lectura: es una invitación a soñar, a imaginar y a creer”.

Programación destacada por día:

Sábado 9 de agosto

Durante este día, el festival tendrá como invitado especial al Festival Internacional de Teatro Familiar FAMFEST, que por primera vez llega a Renca con una programación de primer nivel, destacando el espectáculo “Bichos do Brasil”, una colorida y festiva obra para toda la familia y con el pasacalle El Gigante Pinte, montaje dedicado a Benjamín Herrera Campillay, diaguita oriundo del pueblo de Pinte del Valle del Tránsito, el hombre más alto registrado en Chile con 2 metros y 43cm.

En tanto y durante la tarde, se realizará la lectura de cuentos infantiles a cargo del destacado actor nacional Pancho Melo. Junto a lo anterior, habrá un taller de portugués y literatura brasileña, cuentacuentos, taller de marcapáginas y confección de muñecas Abayomi, típicas de Brasil.

Domingo 10 de agosto

La jornada estará marcada por las presentaciones de los elencos de la Escuela Comunitaria de las Artes, donde niños, niñas, jóvenes y adultos compartirán el trabajo desarrollado en sus talleres. Además, y de manera excepcional el destacado poeta Nacional Raúl Zurita, recitará poemas a los niños y niñas asistentes, habrá música en vivo y espectáculos para cerrar con alegría y cultura esta gran fiesta comunitaria.

El domingo también se presentará la Orquesta Juvenil de Renca del Departamento de Cultura. Bajo la dirección de Leandro Palma, los integrantes interpretarán un repertorio de música de películas, como Harry Potter y Piratas del Caribe.