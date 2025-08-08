Exposición “Simetrías y desplazamientos desde el Valle del Limarí”

Museo del Limarí, Salón de Extensión Patrimonial, Covarrubias S/N, Centro Cultural Guillermo Durruty, Ovalle.



Hasta el 6 de septiembre.

El artista nacional Sebastián Riffo Valdebenito llega al Museo del Limarí con una propuesta que integra pintura, arqueología y sonido, en un diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio local.

Durante una residencia artística en Londres, Riffo se encontró con un conjunto de fotografías digitales de colecciones museales británicas que resguardan numerosas piezas de cerámica Diaguita provenientes de la Región de Coquimbo. En un gesto íntimo y reparador, decidió pintarlas para devolverlas a su lugar de origen.

Esta iniciativa de retorno se presenta en el contexto de esta muestra en diálogo con cerámicas originales del Museo del Limarí, seleccionadas especialmente por sus conservadoras para esta exposición, piezas que nunca antes habían sido exhibidas.

La curaduría estuvo a cargo de Naomi Orellana Legal, y la museografía fue desarrollada por Isabel Gómez Pérez, quienes articulan un relato donde las formas del pasado resuenan en la sensibilidad contemporánea.

Asimismo, las piezas sonoras que acompañan esta exposición nacen en el contexto de New Music Project – Earth Rising: Messages from the Pale Blue Dot, un álbum conceptual producido por la prestigiosa organización Artangel. La obra Inner Lithophony (feat. Cristián Heyne), parte de este proyecto, tuvo su lanzamiento en vivo en Proposition Studios (Bethnal Green, Londres) y fue el vehículo para que el artista se reencuentre con su pulsión sonora. En esta ocasión, colaboró con el reconocido productor chileno Cristián Heyne, construyendo un paisaje acústico que conecta los sonidos de las piedras del Valle del Limarí con el lenguaje de la música contemporánea.

La muestra se pudo desarrollar gracias al aporte del programa CCU en el Arte y con la colaboración de la Fundación para la Innovación en Cultura (FINC).