Pianista Luisa Splett en Rancagua
- Teatro San Martín, San Martín 489, Rancagua.
- Martes 12 de agosto – 19:00 horas.
- Entradas AQUÍ.
Ya se encuentra en Chile la destacada concertista y divulgadora de música clásica, Luisa Splett, para presentar una seguidilla de conciertos en el país, con el que tiene una especial conexión, como parte de un esfuerzo conjunto entre Fundación Pianos para Chile, Compañía de Teatro La Maquinaria y Teatro San Martín de Rancagua, que cuenta con el respaldo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La artista tiene una profunda conexión con Chile y específicamente con Rancagua, ya que vivió en esta ciudad como alumna de intercambio cuando aún estaba cursando su educación secundaria y, posteriormente, como una de las primeras egresadas del Conservatorio de la Universidad Mayor.
En el escenario desde los siete años, inició su carrera profesional de concertista en 2009 con la participación en festivales internacionales en Bélgica, Brasil, Argentina, y Suiza, y la actuación como solista en nombrados auditorios y salas de concierto de Suiza, Chile, Rusia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, España, Italia, Portugal, Hungría, Argentina, Brasil, Ecuador, Mexico, y Estados Unidos, donde en 2011 debutó en la Carnegie Hall de Nueva York con un recital ampliamente elogiado en la crítica.
Su repertorio abarca toda la literatura clásica para piano, desde el barroco alemán e italiano y la música del período clásico, hasta obras de compositores contemporáneos. una destacadísima trayectoria como concertista en los escenarios internacionales, quien como artista, docente y divulgadora de la música, se ha dedicado en los últimos años a difundir el trabajo de compositoras y artistas en el exilio.
Actualmente Luisa Splett radica con su familia en Berlín y se dedica a su carrera de concertista, la docencia en el conservatorio de música City West y la organización de conciertos y proyectos como solista y en diferentes grupos de música de cámara.
La gira por Chile incluye, además de Rancagua, conciertos en Santiago, Villarrica, Valdivia, Osorno, Puerto Varas Panguipulli, interpretando a autores como Clara Schumann, Emilie Mayer, Mel Bonis, Alexander Skrjabin, Dora Pejačević, Cécile Chaminade y Franz Schubert.
