Poeta argentina Roberta Iannamico en Valparaíso

Librería Qué Leo, Cochrane 861, Valparaíso.



Jueves 15 de mayo – 17:30 horas.

La experiencia cotidiana en la poesía es parte de lo que la artista argentina Roberta Iannamico presenta en “Caballo de Hule. Obra reunida (1997-2008)”, publicado por Ediciones Libros del Cardo. Los animales y su presencia, paisajes y emociones se escriben en textos, quizás, inocentes, pero complejos, repletos de imágenes hermosas.

Con las ilustraciones de Camila Palaveccino, el volumen aúna los libros El zorro gris. El zorro blanco. El zorro colorado (1997), Mamushkas (1999/2016), Tendal (2000), El collar de fideos (2001), Dantesco (2006), Muchos poemas (2008) y Poemas de animales (2008).

El libro forma parte de la colección de infancias y juventudes de Libros del Cardo. Como señala su autora, “niñeces y adolescencias son lectores muy sensibles a la poesía, en cualquier tipo textual que la encuentren. Tienen un oído receptivo y un corazón que piensa. A mí me pone muy contenta si mi poesía les gusta a la gente de esas edades, me enorgullece, y agradezco que se la ofrezcan”.

Roberta Iannamico estará en Chile durante agosto, visitando Santiago y Valparaíso, donde presentará su trabajo en Editorial Monada. En el puerto estará en una lectura de poesía junto a Priscilla Cajales, Natalia Figueroa, Sofía Vaisman y Macarena García Moggia.

Como señala la poeta y editora de Libros del Cardo, Gladys González, “Roberta Iannamico es una escritora que logra crear mundos sensibles y cargados de memoria, el minimalismo y frescura de sus poemas nos deja inmersos en praderas, riachuelos, campos, historias de abuelas, madres e hijas y animales cargados de ternura y paz”.