Carlos Cabezas en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.



Sábado 18 de octubre – 20:00 horas.

Con un repertorio histórico y trascendental, Carlos Cabezas prepara la conmemoración en vivo de sus 40 años de carrera con “Mil Cabezas”, un show único e irrepetible, el próximo 18 de octubre en el Teatro Municipal de Santiago.

Este concierto será una instancia en que el músico ovallino subirá al escenario, acompañado por las distintas agrupaciones que han sido parte de su catálogo, para revisitar los diversos caminos que su música ha tomado.

Junto a la conformación de Electrodomésticos, con Edita Rojas, Valentín Trujillo y Masiel Reyes; además de su proyecto solista, a cargo de La Banda del Dolor; el reciente proyecto Cordillera; su repertorio de boleros; y distintas muestras de la experimentación sonora, el artista nacional condensará una decena de colaboraciones.

Una iniciativa que se gestó en 2018, cuando se regrabó El Resplandor y que se cristalizó durante la pandemia, “donde se hizo un trabajo de reconocer nuestra propia bitácora y nos encontramos con mucho trabajo guardado y archivado. Al final, al revisitar estos proyectos, incluida la reedición de La Nueva Canción Chilena a principios de año, uno se encuentra con una cantidad de música, con muchas influencias y también con que desde el primer disco de los Electro, pasando por las canciones que hicimos con La Banda Del Dolor hasta Mirar La Luz, todo tiene una identidad clara, es música chilena y en nuestro equipo de trabajo se despertaron las ganas de tener una instancia especial para compartir y disfrutar nuestra música”, comenta Carlos Cabezas.

Una treintena de discos, producciones musicales a cargo, bandas sonoras y colaboraciones conforman la vasta carrera de Carlos Cabezas, quien se ha consagrado en la música chilena con experimentación y vanguardia. Un recorrido que comenzó en 1984 y sigue vigente. Recordemos que junto a Electrodomésticos se adjudicaron el premio a “Mejor Álbum Rock” por Mirar La Luz, su producción discográfica de 2024, en la presente edición de los Premios Pulsar 2025.

“Hoy lo estamos pasando bien tratando de ordenar el caos, de darle un hilo conductor, de poder sumar a los amigos que creemos que fueron fundamentales en abrir caminos, en acompañar estas canciones y estos diversos proyectos”, finaliza Cabezas.