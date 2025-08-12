Película “Los viejos soldados” en Arica

Cine Municipal, 7 de Junio 190, Arica.



Jueves 14 de agosto – 19:00 horas.

Gratis.

Esta proyección se enmarca en las actividades de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas organizadas por el Servicio del Patrimonio Cultural.

La obra del cineasta boliviano Jorge Sanjinés sitúa su trama en medio de la Guerra del Chaco (1932-1935), conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay.

La historia sigue a Guillermo, un joven burgués que salva la vida de Sebastián, un campesino aymara. Con el tiempo, ambos forjan una profunda amistad, hasta que Guillermo se enfrenta a un acto de racismo por parte de su coronel, rebelándose contra él. La desobediencia le vale un juicio y la condena a muerte, pero logra escapar gracias a la ayuda de Sebastián, iniciando juntos una peligrosa huida por el inhóspito Chaco boliviano.

En el camino, deberán sortear condiciones extremas, como la escasez de agua y el implacable calor del desierto. Finalmente, al llegar a una población, los amigos se separan, tomando rumbos distintos, no sin antes prometer volver a encontrarse. La cinta combina memoria histórica, reflexión social y una mirada crítica sobre el racismo y las injusticias, sello característico en la filmografía de Sanjinés.

UKAMAU: el Cine junto a los pueblos

Con más de 50 años de trayectoria, la Fundación Grupo UKAMAU ha construido una corriente cinematográfica única en Bolivia, reconocida internacionalmente por su enfoque en identidad, memoria y conciencia social. Su trabajo busca formar a creadores que, mirando sus raíces, puedan dialogar con el mundo y fortalecer el valor cultural de sus comunidades.

La proyección de LOS VIEJOS SOLDADOS marcará el cierre de una semana de actividades que llevó a cabo la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y Afrodescendientes del Servicio Regional del Patrimonio Cultural de Arica y Parinacota junto a la Fundación Grupo UKAMAU; vinculación que dio paso al desarrollo del Taller Audiovisual en Terreno que se reunió en Casa Cultural Yanulaque y la exhibición de la película LA NACIÓN CLANDESTINA, que congregó a más de 130 personas el pasado sábado 9 de agosto gracias al apoyo de la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Arica.