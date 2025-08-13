Concierto de flauta y orquesta en Las Condes

Aula Magna Biblioteca, Universidad de los Andes, Monseñor Álvaro del Portillo 12455, Las Condes.



Jueves 14 agosto – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La Camerata UANDES presenta un gran concierto con dos obras destacadas para flauta, interpretadas por el virtuoso flautista argentino Leonardo Spelzini, quien hace su debut con el ensamble universitario.

Las piezas escogidas son el Concierto para Flauta de Saverio Mercadante y el estreno en Chile de la obra Pastoral, del compositor argentino Mauricio Charbonnier.

El programa se completa con la elegante Suite Holberg de Edvard Grieg y la festiva Obertura de la Música para los reales fuegos de artificio de Georg Friedrich Händel, adaptada para orquesta de cuerdas.

REPERTORIO

G. F. Händel: Obertura de Música para los Reales Fuegos de Artificio, HWV 351 (versión para orquesta de cuerdas)

E. Grieg: Suite Holberg, Op. 40

S. Mercadante: Concierto para flauta en Mi menor y orquesta de cuerdas

M. Charbonnier: Pastoral para flauta y orquesta de cuerdas

ELENCO

Camerata UANDES

Director Titular: Giovanni Panella

Solista: Leonardo Spelzini (Flauta)