Lanzamiento de libro “Francisco Melivilu Henríquez. Primer Diputado Mapuche de República de Chile”

Lanzamiento de libro “Francisco Melivilu Henríquez. Primer Diputado Mapuche de la República de Chile”

Salón de Honor, Congreso Nacional, Catedral 1158, Metro Plaza de Armas.



Jueves 14 agosto – 10:00 horas.

En el Salón de Honor del Congreso Nacional se realizará el lanzamiento del libro “Francisco Melivilu Henríquez. Primer Diputado Mapuche de la República de Chile”, una obra que inaugura la colección editorial Parlamentarios de Pueblos Originarios de la República de Chile, Siglo XX, impulsada por la Oficina de Pueblos Originarios de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

La publicación fue editada por Karina Manchileo Padilla, encargada de la Oficina de Pueblos Originarios, y Pablo Rubio Apiolaza, investigador de la Unidad de Historia Política Legislativa de la BCN. El libro releva la figura de Francisco Melivilu Henríquez, quien fue elegido diputado en los periodos de 1924, 1925 y 1930, convirtiéndose en el primer parlamentario mapuche en la historia política chilena.

La obra destaca aspectos clave de su labor legislativa, el contexto histórico en que se desenvolvió y antecedentes biográficos que permiten comprender su rol como representante indígena en el Congreso. Participan como autores invitados el periodista Pedro Cayuqueo Millaqueo y el antropólogo Enrique Antileo Baeza, quienes aportan una mirada crítica y contextual sobre el legado político mapuche.

Durante la ceremonia, se presentará un panel moderado por Karina Manchileo, con la participación de José Ancán Jara, Subdirector Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y Jimena Pichinao Huenchuleo, maestra en Antropología Social.

El libro también recoge el espíritu del Nütramkawün (conversatorio) realizado en octubre de 2024, conmemorando los 100 años del primer parlamentario indígena, instancia en la que participaron investigadores, parlamentarios en ejercicio pertenecientes a pueblos originarios y Eric Correa de la Fuente, bisnieto de Melivilu, quien también contribuyó con antecedentes biográficos.

La colección editorial proyecta futuras publicaciones dedicadas a otros parlamentarios indígenas del siglo XX, como Venancio Coñuepan Huenchual, cuya obra será presentada en el próximo seminario programado para septiembre.

Con esta iniciativa, la Biblioteca del Congreso Nacional reafirma su compromiso con la memoria legislativa, el enfoque intercultural y el fortalecimiento de las instituciones democráticas desde una perspectiva territorial y plural.

La versión digital del libro estará disponible próximamente en el sitio web oficial de la BCN.