Serie “En el patio”

Vía YouTube.



Los capítulos se estrenarán cada lunes a las 20:00 horas en el canal de YouTube En el Patio.

El proyecto audiovisual En el Patio regresa este 2025 con su cuarta temporada, consolidándose como un espacio único de difusión para bandas y solistas emergentes de todo Chile.

Tras tres temporadas autogestionadas que conquistaron a audiencias y especialistas, este año la iniciativa se fortalece gracias al financiamiento del Fondo de la Música, incorporando nuevas propuestas creativas y mejoras técnicas para ofrecer un producto de alto nivel sonoro y visual.

En el Patio es un programa digital de mini conciertos que se desarrolla en un formato íntimo: una sola toma, sin cortes, en una locación única —un patio en Providencia— que conecta al espectador directamente con la energía y cercanía de cada interpretación. Durante esta temporada, se lanzarán 10 capítulos, cada uno protagonizado por un artista emergente, incluyendo una banda regional.

“Queremos ser un puente entre la música emergente y nuevas audiencias, entregando no solo visibilidad, sino también material audiovisual profesional para que las y los artistas lo utilicen en su propia promoción”, señala Coti Valdivia, directora del proyecto.

La cuarta temporada trae un cambio clave en el formato: cada sesión será de larga duración, con tres canciones por artista, a diferencia de las temporadas anteriores que incluían solo una canción.

Equipo creativo

• Dirección: Coti Valdivia

• Dirección de sonido y producción musical: Chiris Verdugo

• Producción general y RRSS: Diego Ellwanger